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國光女神認「結束一段親密關係」！　梁云菲鬆口：分手不一定是悲傷

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」梁云菲（Nana）傳出和交往2年的圈外男友小銨分手，最近更在社群發文分享自己對於感情結束的反思，有感而發表示：「分手或許不一定是悲傷，可能是重整，是勇氣，是成長，是更深層的自我了解，是彼此完成了共同的課題。你明白結束一段親密關係，生活還是可以照樣過得充實。」

▲梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）
▲梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

梁云菲提到，她曾在一段感情結束後感到痛苦，認為天塌下來般難以接受，伴隨著痛哭、嘶吼，甚至吃不下、睡不著的狀態，像行屍走肉般度過日子。她坦言，過去會嘗試用種種「自我折磨」的方式，來表現自己是「分手痛苦的人」，彷彿那是分手後的必經儀式。然而，經過思考後，她也開始質疑這種悲傷儀式的意義。

▲▼梁云菲

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▲梁云菲會透過社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

梁云菲表示，不斷沈浸在悲傷情緒中，對自己並無幫助，也無法證明對前段感情的深情。她認為，真正的深情應該是在戀愛期間去珍惜彼此，分手後的情緒耗損，反而只是在折磨自己。對她來說，分手不一定代表著悲傷，它可能是一種重整和成長的過程，幫助人們更深刻地了解自己。

▲梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲發文談感情觀。（圖／翻攝自Threads／nanaliangbadgal）

梁云菲進一步說道，分手後的生活依舊可以充實美好，海還是鹹的，雞排還是香的，生活的甜蜜並不會因為感情的結束而消失。她鼓勵自己也鼓勵所有人，帶著上段感情給予的成長經驗，繼續活得精彩。梁云菲表示，「我失去的那部分也會變成你一部分一起活」，她感謝每段情緒、錯誤和成長，因為這些都是讓自己成為更好的人，並豐富生命的不同滋味。

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