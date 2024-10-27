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粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」　李洪基直球對決：你能負責？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥爆出上酒店叫小姐，團體26日在高雄有演出，他改成「幕後打鼓」，且當天演出沒有發出任何聲音。針對崔敏煥的行為，有粉絲在付費平台留言質疑「身為一個人父，他有沒有性交易，證據已經多到滿出來」，對此，李洪基直球回應「你能負責嗎」，在韓引起正反評論。

▲▼粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」　李洪基直球對決：你能負責？。（圖／翻攝自李洪基IG、theqoo）

▲崔敏煥遭前妻爆料酒店叫小姐。（圖／翻攝自李洪基IG）

崔敏煥遭到前妻爆料上酒店叫小姐，錄音檔裡還提到「預約摩鐵」、「那邊沒有小姐」、「請她們好好地招待」，引起各界一陣譁然，他更因此遭到韓網友舉報涉嫌性交易，目前警方已經對他著手進行調查。

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▲▼粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」　李洪基直球對決：你能負責？。（圖／翻攝自李洪基IG、theqoo）

▲李洪基直球對決回應粉絲。（圖／翻攝自theqoo）

歌迷在付費平台表達不滿，留言質疑「重點不是確認爆料內容的事實，而是身為一位兒子、女兒的父親到底有沒有性交易，證據已經多到滿出來了不是嗎？現在已經針對性交易展開內查了，我不知道還要等什麼」，歌迷直指「只想讓你們知道，沒有人會想為一個經常出入性交易場所的人應援，今天公演辛苦了，請好好地再深思一次」。

該則留言的時間點，就是FTISLAND高雄演唱會結束後沒多久，李洪基直球回應「如果不是性交易、不是性交易場所的話，你可以對你現在說的話負責嗎？」此話一出，再度引起韓網正反意見熱議。

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關鍵字

李洪基, FTISLAND, 李在真, 崔敏煥

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