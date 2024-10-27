Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧昨（26）日公開證實分手，消息曝光後引發外界關注及討論。為此，Andy事後也透過IG限動發聲，透露分手後的真實心境。

▲Andy證實分手後首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy在限動中向粉絲們報平安，同時也不忘感謝各界的關心。他簡短表示「我們都好好的」，以安撫粉絲的擔憂，同時，Andy也透露他在面對生活挑戰時的心態轉變，表示自己日後將會「學習大黃蜂的堅毅與勇敢」，暗示自己將以更強韌的心態應對未來的考驗。

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▲眾量級昨（26）日公開證實分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

事實上，眾量級昨（26）日共同對外發出分手聲明，透露彼此已經分開一段時間，隨著感情結束，兩人也宣布「眾量級CROWD」的YouTube頻道將暫時停更，不過雙方仍決定保留頻道，作為與粉絲共同的回憶，並以各自的全新頻道繼續陪伴大家。Andy將在新頻道「Andy老師」上推出更多內容，而家寧則將透過「秘月期POPOO」分享生活點滴，兩人都期盼以不同的形式繼續為大家帶來歡樂，最後也特別感謝粉絲們的支持，並以「畢業快樂」作為這段關係的完結。