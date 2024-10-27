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歐陽妮妮「挺渾圓孕肚」夫妻合體兩姐妹！巧遇大咖好友背景有亮點

記者黃庠棻／台北報導

星二代歐陽妮妮是歐陽龍與傅娟的大女兒，與演員張書豪戀愛長跑5年後，7月宣布登記結婚，9月更證實懷孕喜訊，近期她時常會在社群網站上分享準備迎接寶寶到來的過程，也不時會大方曬出孕肚照，沒想到日前走在路上竟巧遇好友王子，引起熱議。

▲歐陽妮妮孕肚。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

▲歐陽妮妮孕肚。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

▲歐陽妮妮分享孕肚照。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

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「王子」邱勝翊最近與温貞菱、梁正群、王樂妍等人合作舞台劇《男言之隱》，王子在劇中擔綱主要角色，近期忙著舞台劇的演出。今（27）日在社群網站上宣傳將在11月2日前進嘉義演出，PO出多張日常生活照宣傳，還幫作品女主角温貞菱一同慶生。

▲王子巧遇歐陽妮妮三姐妹。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

▲王子近期忙碌於舞台劇。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

沒想到，王子還曬出一張與歐陽妮妮、張書豪夫妻以及歐陽娜娜、歐陽娣娣的合照，照片中可以看出歐陽三姐妹素顏現身，歐陽妮妮戴著口罩並穿著全身黑，但從正面看來，渾圓孕肚仍相當明顯。仔細一看，5人的合照剛好在百貨公司的小孩玩具區，看見歐陽妮妮夫妻倆為了迎接寶寶到來正如火如荼地準備中。

▲王子巧遇歐陽妮妮三姐妹。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

▲王子巧遇歐陽妮妮三姐妹。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

對此，歐陽妮妮在好友王子曬出照片中，也火速轉發了動態，寫下「竟然可以巧遇」，原來夫妻倆與三姐妹跟好友的相遇是巧合狀態，並非約好，令人相當驚喜。此外，歐陽妮妮也轉發了與朋友聚會的照片，雖然她的孕肚已經相當明顯，但仍精心打扮出門，身穿兩截式的套裝，大方露出腰部渾圓的孕肚。

▲王子巧遇歐陽妮妮三姐妹。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲王子巧遇歐陽妮妮三姐妹。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮曬出懷孕日常。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

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歐陽妮妮, 張書豪, 歐陽娜娜, 歐陽娣娣, 王子, 邱勝翊

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