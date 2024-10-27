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周杰倫幕後助手推「台灣歷史故事影集」　30年經驗超狂背景曝光！

記者黃庠棻／台北報導

國際天王「周董」周杰倫即將在台北大巨蛋開唱，成為開箱第一人，其得力助手江秉承耕耘有成，親自構思、撰寫、由國際觀點切入點17個關於台灣早期的小說故事將問世，集結成《My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》，並成為在地第一本A.I.圖文書。

▲小薫、製片人江秉承、導演曹瑞原、陳曼青及潘君侖。（圖／主導文創提供）

▲小薫、製片人江秉承、導演曹瑞原、陳曼青及潘君侖。（圖／主導文創提供）

《My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》昨（26）日在台北101大樓內的「主導文創」舉辦記者會，總顧問曹瑞原導演和演員潘君侖、黃瀞怡（小薰）、陳曼青都與會出席，江秉承並一舉公佈，已跟國際影視平台合作，將把《My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》影視化，拍成劇集，讓大家再次發現福爾摩沙的美好，屆時可將在全球播出。

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▲小薫、製片人江秉承、導演曹瑞原、陳曼青及潘君侖。（圖／主導文創提供）

▲小薫、荷蘭導演邁克費爾德斯特拉、製片人江秉承、導演曹瑞原、製片人黃逸凡、陳曼青及潘君侖。（圖／主導文創提供）

以台灣1543年至1947年歷史為題材的《My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》，創作17集原創故事，每一集都會有一位外來人擔任主人翁，講述他們在福爾摩莎這塊土地，與原住居民發生的故事。由於台灣曾歷經荷蘭、西班牙、日本等外來文化衝擊，再加上唐山過台灣的歷史，本身就是潮汐薈萃之地，江秉承想藉外來人之視界，來詮釋台灣這400年的潮來潮往，打造台灣世界觀的國際影集，並讓全世界由新觀點再度發現台灣。

主創江秉承有30年的影視經驗，致力於推廣台灣文化與歷史。現任主導文創股份有限公司 CEO、台灣IP發展協會理事長，其經手作品有《天台》、《叱咤風雲》、並在布魯斯威利（Bruce Willis）主演的《靈魂刺客Assassin》擔任聯合製片。

《My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》第1集正要面世，緊接將陸續推出至17集，英文版、西班牙語版也會在年底前陸續上線，江秉承雄心萬丈，現場也請到台籍、曾參與艾美獎製作的好萊塢製片人黃逸凡（Beryl Huang）致詞，雙方將會對此圖書拍攝成影集密切合作。

▲《斯卡羅》導演曹瑞原談吳慷仁。（圖／記者陳家豪攝、公視提供）

▲《斯卡羅》導演曹瑞原。（圖／記者陳家豪攝）

此影集更請到金鐘獎得主曹瑞原導演擔任總顧問、金馬獎得主楊順清擔任編劇、金曲獎得主、兩屆金曲客語歌王羅文裕擔任音樂總監，號稱三金級的合作。更邀請有原住民血統的演員潘君侖、小薰和陳曼青力挺，希望屆時都能加入這國際影集的演出。

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周杰倫, 江秉承, 曹瑞原, 潘君侖, 黃瀞怡, 小薰, 陳曼青

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