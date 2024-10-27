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周潤發演《賭神》藏內幕！　爆紅引江湖黑道關注…導演王晶全說了

記者陳芊秀／綜合報導

香港知名製片人王晶開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，合體女兒回顧自己製作的經典港片，也爆料多位男神女神的內幕。他最新一集談起「發哥」周潤發，爆料對方接拍《賭神》的過程，大讚「他是很懂得做明星的演員」。

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲周潤發接演《賭神》內幕曝光。（圖／翻攝自網路）

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據王晶描述，周潤發是香港TVB電視台演員訓練班第3期學員出身，原本住在西環，經濟能力非常窮，月薪僅600港幣（約台幣2477元），是連收工也沒錢坐計程車回家的程度。而他在當時擔任編劇的王晶推薦，逐漸把握機會，從配角演到主角，電視代表作包括與鄭裕玲主演《網中人》，兩人創下超長吻戲爆紅，接著是主演《上海灘》，他也逐漸脫貧、名利雙收。

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲周潤發、鄭裕玲因電視劇《網中人》雙雙爆紅。（圖／翻攝自網路）

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲周潤發《上海灘》大飆人氣。（圖／翻攝自網路）

周潤發之後也開始拍電影，儘管拍很多電影，還贏得亞太影展影帝，但是電影票房卻不佳，直到遇到一生中最重要的電影《英雄本色》，該片原本要找鄭浩南演Mark哥（台譯：小馬哥），但是檔期喬不攏找上他演出，沒想到因此票房大賣，並勇奪香港電影金像獎。

王晶爆料，周潤發當時簽了很多沒有年期限制的合約，爆紅後引來眾多黑道、江湖上的人物買合約找他拍片。他當時的老闆向華強也買到舊合約找周潤發拍片，拍了幾部戲後，他開始想要寫新故事，1989年推出了賭博電影《至尊無上》，再度大賣，這部片開啟了香港賭片系列。

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲王晶推出賭片《至尊無上》票房大賣。（圖／翻攝自網路）

而王晶回憶，當時電影氣氛（景氣）不好，但是《至尊無上》大賣，老闆向華強再度買到周潤發舊合約，於是敲了周潤發主演《賭神》。而王晶執導《賭神》時，因為碰上女兒王子涵要出生，當時劇組請周潤發暫時坐導演崗位，令他可以去守護女兒出生，後來《賭神》破了香港票房紀錄，而且在東南亞、韓國都票房大賣，後來推出《賭俠》、《上海灘賭聖》，打造了他自身的賭神宇宙。而買下周潤發舊合約的向華強，也在《賭神》演「龍五」，至今仍令影迷印象深刻。

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲王晶爆料《賭神》是老闆向華強買下周潤發舊合約找他主演。（圖／翻攝自網路）

▲▼周潤發接演《賭神》內幕。（圖／翻攝自網路）

▲王晶因此開啟賭神宇宙。（圖／翻攝自網路）

王晶表示，周潤發有3個最殺螢幕形象，一個是電視劇《網中人》的正直善良人，一個是《上海灘》的義氣大哥許文強，一個是《有樓收租》的不修邊幅搞笑男。他認為《賭神》的成功是因為男主角人設用了周潤發最強的不修邊幅以及許文強形象，「那部戲怎麼可能不賣」！他也滿口稱讚周潤發是最適合當明星的演員，不但有明星光環，還能帶給粉絲滿足感，「他做了40多年的明星，依然還這麼耀眼」。

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