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胡瓜「合體76歲黃西田」影片吸90萬朝聖！網：比那些網紅好看多了

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人胡瓜跨界開設YouTube頻道「下面一位」，開播以來深獲網友好評，最近一集他揪76歲的黃西田去逛西門町，體驗萬華茶室文化，兩人罕見合體拍片，更意外衝出破90萬的觀看次數。網友更直言「比那些網紅好看多了」。

▲▼胡瓜合體黃西田體驗萬華茶室，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲胡瓜拍YouTube節目合體76歲黃西田，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

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胡瓜年屆65歲，主持節目數十年，不僅網路聲量高，走出門都有民眾熱情相認打招呼。他錄YT節目《下面一位》，以銀髮族視角出發，更親自去申辦「敬老卡」，還與76歲黃西田合體，兩人任務是去萬華體驗「茶室文化」，兩人組成「百歲旅行團」開始逛西門町。

▲▼胡瓜合體黃西田體驗萬華茶室，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲胡瓜親自申辦敬老卡，與黃西田搭捷運。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

影片中，剛領敬老卡的胡瓜第一次享用卡片搭捷運，黃西田則是以前輩之姿分享敬老卡的好處多多，兩人確認好路線搭捷運、不知方向就問路人，過程中歪樓去吃西門町美食。而沿路不斷冒出熱情民眾，有人一眼認出黃西田馬上詢問握手、求合照，胡瓜難得被晾在一邊，走到西門町也有好心民眾喊「瓜哥」幫忙帶路。

▲熱名民眾找黃西田握手、拍合照。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲熱名民眾找黃西田握手、拍合照。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲熱情民眾一眼認出黃西田詢問握手、拍合照。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

錄YT節目意外見證黃西田的高人氣！他主持《草地狀元》23年，跑遍台灣各地探訪各種產業，直到去年12月收播，自己則並未就此退休。而他與胡瓜品嘗西門町美食之餘，提議去探訪以前一直製作《草地狀元》的工作人員，不忘昔日工作人員的關心態度，被網友大讚「西田大哥的草地狀元，全台走透透，是很棒的主持人」、「西田哥很照顧以前草地狀元工作人員」。

▲▼胡瓜合體黃西田體驗萬華茶室，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲黃西田關心《草地狀元》工作人員近況，任務途中去探訪老同事。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

胡瓜的《下面一位》宛如實境節目，內容充滿人情味，打動不少網友，影片平均觀看數約20萬，而合體黃西田，影片上線2週觀看數突破90萬，是頻道開設以來觀看數第2高的影片。網友形容「這頻道應該要快點破百萬，比那些網紅好看多了」、「瓜哥對長輩都很有禮貌，也贏得我們年輕人對您的敬重」、「不推不行，我越來越喜歡看了，多發一點秀場老藝人」、「兩位大哥的穿著和容光煥發的樣子，完全打敗現在的年輕人」，同時也有網友許願「敲碗瓜哥邀請師父張菲出任務」。而網友讚評不斷，也讓影片觀看數不斷飆升。

▲▼胡瓜合體黃西田體驗萬華茶室，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲▼胡瓜合體黃西田體驗萬華茶室，影片飆破90萬觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

▲胡瓜開心曬敬老卡，與黃西田茶室飆歌。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

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