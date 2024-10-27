眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激「謝謝陪在我身邊」

記者劉宛欣／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧26日雙方首度發文對外證實已經分手一陣子，希望外界給予空間，並對彼此獻上祝福。此前，她25日於新頻道更新影片，不過狀態看起來有些怪異，甚至被說看起來像「邪教」，她今日依舊正常出席走鐘獎，稍早也在Instagram發文，曬出今天的美照，感謝粉絲不離不棄的支持。

▲家寧最近的狀態被網友指出與以往不太一樣。（圖／翻攝自家寧Instagram）

家寧26日晚間在Instagram發文寫下「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福～接下來持續帶著眾量級的初心出發～」，再度宣傳自己的新頻道「秘月期POPOO」，期望能夠傳遞更多內容，最後她也不忘向不離不棄的粉絲致謝「真的很謝謝你們，陪在我身邊及給予我鼓勵的朋友及粉絲」，照片則是今晚參加走鐘獎的造型。

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粉絲紛紛湧入寫下「好希望妳能回到最青澀的家寧」、「親愛的，妳是最棒、最美、最好的」、「還好嗎？」、「還是很漂亮！希望真的能回到最初的家寧」。

▲家寧感謝粉絲的支持。（圖／翻攝自家寧Instagram）

Andy、家寧分手傳了近半年，26日雙方首度發文對外證實，「決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」同時也宣布眾量級頻道暫時停更，但他們表示，這只是旅程中的一個小休息點，將繼續保持頻道開放，希望留下大家共同的回憶。

最後，兩人也宣布將成立自己的個人頻道，「我們將用不同的方式出現在你們的生活中，依然不會忘記眾量級的初衷–––帶更多歡笑與幽默的力量分享給你們。最後，謝謝一路以來的支持與陪伴，畢業快樂。」