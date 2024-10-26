孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！　台上告白「我愛你」慘被打槍

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎26日晚間在台大體育館盛大舉行，眾多知名創作者和觀眾熱情參與，今年典禮由視網膜、阿樂、恩熙俊共同主持。而孫生日前遭一名女網友控訴性騷，他在頒獎時不忘開時事梗，要金針菇打他屁股，讓金針菇惶恐說：「我真的可以打你嗎？你不會告我嗎？」

▲孫生、金針菇共同頒獎。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

孫生和金針菇共同擔任頒獎人，孫生開場就說：「金針菇我們算是完全不熟吧？」台上尬聊問起對方星座，金針菇更要他之後去韓國可以聯絡一下，孫生充滿震驚表示：「你在約我嗎？大家都很期待我的下任女友是誰？不會吧珍菇。」不料慘被爆料在2019年孫生就已經有私訊過她，當時的內容是「好，也加了」，讓孫生表示：「同一招我居然用了10年了！」

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金針菇還教孫生講韓文，孫生先用台語對金針菇說「我愛你」，沒想到金針菇不但聽懂，還用台語打槍，「我不愛你。」讓孫生自嘲，「台韓交流失敗。」

▲孫生曾私訊過金針菇。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

孫生甚至要金針菇打他屁股，更直言不會提告，「有問就OK，你放心！」金針菇真的拿著拳擊手套狠狠打了一拳，孫生則幽默說：「我們Dcard 見！有感覺不錯！」

▲金針菇打孫生屁股。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）