蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎26日在台大體育館登場，作為一年一度的Youtuber圈盛事，許多知名創作者盛裝到場支持，典禮由視網膜、阿樂與恩熙俊聯手主持。入圍兩項獎項的「網紅長青樹」蔡阿嘎今年卻因為在國外的拍片行程而缺席典禮，但他特地事先準備了串場影片，用另類方式現身，且再度拿前員工蘿拉AB合約風波來自嘲，笑翻網友。

▲蔡阿嘎拍片支持走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

稍早在頒出最後幾個大獎時，蔡阿嘎突然現身大螢幕，一開頭就罵走鐘獎委員長呱吉「什麼意思啦邱威傑！你搞我是不是？走鐘獎的日期是給我A日期跟B日期是不是？出國的時候你來給我辦走鐘，你不讓我去嘛！」又提起了AB合約哏，接著提到自己今年報名了三、四十支影片，繳了很多報名費，卻不能出席，似乎感到非常扼腕。

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▲蔡阿嘎直接點名蘿拉。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

蔡阿嘎最後還說：「給我一個B日期，故意不讓我到啊？那我這什麼AB頒獎喔？什麼東西嘛！好啦，來宣布一下今年走鐘獎AB獎，最佳得主林蘿拉。」在與蘿拉鬧掰後，罕見脫口說出了對方的名字，效果十足。

蔡阿嘎向來不缺席走鐘獎盛事，但今年入圍兩項仍未先身，稍早他也親自發聲公開原因，原來是他和二伯有工作在身，「很遺憾今年跟工作室的大家有出國拍片行程，無法參加這兩天的走鐘獎、金刻獎！兩個獎我們都有入圍喔，希望可以各拿一座獎盃回來！」