柯震東老婆又發威！　金鐘後出借芙莉蓮內褲「今再幫68萬YTR奪獎」

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎頒獎典禮26日晚間在台大體育館登場，眾多知名創作者和觀眾熱情參與，今年典禮由視網膜、阿樂、恩熙俊共同主持，稍早頒出「親手做的獎」，由擁有68萬訂閱的創作者黃小潔Jerry拿下，他的影片「『超越特效！芙莉蓮魔法具象化！』我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！」，創意獲得了肯定。

▲黃小潔拿下親手做的獎。（圖／翻攝YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

黃小潔在台上透露「魔法杖」的誕生源於他對《葬送的芙莉蓮》的熱愛，從無到有地親手製作，詳細記錄製作過程，滿足觀眾的好奇心，體現了「中二」精神的極致。雖然作品中的魔法杖充滿吸引力，但他打趣地說：「比起芙莉蓮的魔法杖，我比較想要的是西的內褲。」幽默言論引發現場笑聲不斷。

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▲迷你劇集(電視電影)男配角獎-柯震東。（圖／記者黃克翔攝）

講感言時，黃小潔特別提到已故的父親。他透露父親生前是他創作之路的堅強後盾，但今年因癌症病逝，他深情地將這座獎項獻給父親。最後，他感謝剛剛奪得金鐘獎「迷你劇集最佳男配角」的好友柯震東，上週柯震東上台領獎時才帶著芙莉蓮內褲，成為「幸運物」。他幽默地喊話：「謝謝你把你老婆借給我！」他透露自己前幾天去找柯震東借內褲，承諾上台領獎一定會把內褲秀出來，幸運內褲也真的成功地助他奪下獎項。