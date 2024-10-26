Joeman重提大麻風波！李多慧慌張反應曝光　他緊貼耳語惹眾怒

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎今（26日）在台大體育館登場，「運動健身獎」由Joeman和李多慧擔任頒獎嘉賓，一上台李多慧就問「為什麼我跟你一起頒獎」，Joeman則說因為去年得獎的Peeta 葛格和自己很有關聯，嚇得李多慧急忙說：「我不知道，聽不懂聽不懂！」

▲▼Joeman、李多慧共同頒獎。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

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李多慧全程用中文頒獎，直言自己中文進步很多，和Joeman共同頒發「運動健身獎」，而去年該獎項的得主Peeta 葛格，日前涉嫌持有、吸食二級毒品大麻，Joeman不忘調侃自己，直接問起李多慧：「我跟Peeta 葛格有什麼關聯性，你沒有看新聞嗎？我們都會一起重訓…。」李多慧聽到尷尬笑說：「我不知道，聽不懂聽不懂！」

▲李多慧首次參加走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

另外，兩人還頒發「說走就走獎」，Joeman坦言曾為了吃拉麵24小時快閃東京，甚至自爆跟女友沒有任何規劃飛出國拍過，後來分手影片還沒有下架，李多慧聽完忍不住說：「你贏了！」表示自己只有收到私訊就來台灣發展，現場更直接跳起三振舞，讓全場尖叫聲不斷！不過，頒獎過程Joeman還貼在李多慧耳邊提示她中文，引起台下怒喊「噁心」。





▲李多慧說跳就跳。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

▲Joeman緊貼耳語李多慧。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）