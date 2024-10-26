黃明志遺照出現走鐘獎！他現身喊話創作者　畫面一轉辣妹坐Joeman大腿

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎今（26日）在台大體育館登場，擔任表演嘉賓的黃明志登上紅毯時，一樣大玩愚人節「告別式梗」，領軍的擊敗人團隊全黑裝，捧著黃明志遺照登場，現場大撒「中國人冥銀行」冥紙。他典禮更表演《玻璃心》，揭開走鐘獎序幕！

▲黃明志團隊大玩告別式梗。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）



黃明志和luxy girl合體開場表演，帶來多首歌曲，其中唱到《玻璃心》，意味著要創作者保有初心，他喊話：「相信大家一開始創作都是做自己想做的，拍自己想拍的，但是當你有一點名氣之後就會遇到輿論等雜音，甚至受到惡勢力打壓，希望在座的創作者不要忘記自己的初衷。」

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他更提及：「我常常說我不會為了什麼改變自己的理念，更不會為了錢低頭，除非你給我更多的錢。」不忘稱讚台灣的言論自由：「很多人說台灣是座鬼島，我今天要感謝這座鬼島，為了言論、著作、創作自由。」

▲黃明志帶來表演。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

有趣的是，台下創作者都投入在他的音樂中，Luxygirl更直接在台下熱舞，畫面中可看到他們坐在Joeman、中指通大腿上，讓兩人相當害羞！

▲Luxygirl坐在Joeman腿上。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）