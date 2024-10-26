李多慧走紅毯差點出事「當場拐到」畫面曝光！　絕美禮服驚豔全場

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎於26日登場，今年典禮重回台北，在台大體育館盛大舉行，紅毯由拿拿摳、蓋瑞主持，稍早已開始紅毯直播，啦啦隊女神李多慧今年首度受邀擔任頒獎嘉賓，將和Joeman共同頒發獎項，先前才放話這次禮服會讓擺脫啦啦隊形象，這次選擇了紫色短裙性感又可愛，現身果真吸引全場眼球，不過疑似太少穿高跟鞋，她才沒走幾步就差點跌倒。

▲李多慧蓬蓬裙現身紅毯。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

李多慧看到現場粉絲，直呼相當開心，並在台上應援了起來，畫面超級可愛。她透露這次挑選戰袍有特別想要讓胸型好看一點，穿上紫色短裙可愛俏皮又不失性感，不過走紅毯時一度拐到險些跌倒，讓眾人都捏把冷汗，不過她隨即站穩腳步，和現場粉絲互動。

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▲李多慧差點跌倒。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

李多慧受訪時坦言，這次雖以頒獎人出席，但明年有打算報名走鐘、喊話要得獎，最近她也說想要和台灣YTR合作，「常聽到有人推薦我阿滴，有機會想跟阿滴一起合作，一起拍攝的話感覺很好玩！」也提到最近在準備環島，會拍攝台灣美麗的風景、美食。