《如懿傳》辛芷蕾爆結束6年情！「男友摟新妹被目睹」知情人證實了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星辛芷蕾現年38歲，曾演出《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》而廣為人知，演技與外貌兼備，深受廣大觀眾喜愛。她與男星翟天臨6年前曾一同遊玩迪士尼被拍到，爆出熱戀緋聞，不過後來男方陷入論文抄襲風波，形象大受打擊，辛芷蕾依舊不離不棄，近日兩人爆出分手消息，還被狗仔目睹翟天臨與新歡過夜，當事人雖未給予回應，但女方助理發文則疑似側面證實了此事。

▲辛芷蕾、翟天臨疑似已經分手。（圖／翻攝自微博）

近日中國狗仔劉大錘爆料稱辛芷蕾、翟天臨疑似已分手，透露自己目擊到一名高挑女性多次與翟天臨同進同出，舉止相當親密，似乎是男方已有新歡，不過該新歡進出時偽裝到位，很難辨認是否是演藝圈人士，此外他還進一步表示，辛芷蕾回北京時住的地方已經不是過去與翟天臨的住處，而是同一社區的另一戶。消息傳出後，辛芷蕾的助理微博發文「多關注作品，遠離私生活，我姐獨美」，似乎間接證實她恢復單身。

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▲辛芷蕾助理發文。（圖／翻攝自微博）

現年37歲的翟天臨，曾參演《蘭陵王》、《軍師聯盟》等劇，因精湛演技而受到矚目，事業前景一片看好。然而，他的博士學位因論文抄襲風波而被撤銷，僅留下學士學位，形象因此受損，演藝事業受挫。儘管如此，辛芷蕾也依然陪伴在他身邊，去年她生日時，翟天臨還親自到橫店探班，兩人互動甜蜜。