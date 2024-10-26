記者潘慧中／綜合報導

周杰倫睽違7年在台灣開唱的15萬張門票已銷售一空，不少人只好轉而求助藝人朋友。對此，卡古（章瑞麟）無奈地說：「謝謝周杰倫周董，讓我了解到很多人以為我很紅、很有關係或是很有辦法，阿信跟阿Ken都要自己買了，為什麼我會有？」

▲周杰倫的大巨蛋演唱會一票難求。（圖／杰威爾音樂提供）



卡古在臉書上傳多張朋友求票的訊息，他透露其中最瞎的是久未聯絡的男助理，以前本來就沒有很熟，對方最近卻突然致電熱情地說要發通告，「然後馬上問我有沒有票，我當然是說沒有。」

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▲卡古公開最近的求票訊息。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）



後來，卡古眼見通告時間快到了，連忙詢問拍攝地點，對方雖有回覆但就是沒說，「畢竟我不是剛出社會的毛頭小子，所以我也沒當一回事（活動還在南部），想當然爾，我當然是被耍了。」

▲▼卡古還被通告耍。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）



卡古表示他並沒有感覺怎樣，只是覺得無奈又好笑，「只是為了問個票搞這麼大動作，浪費大家時間，何必呢？」最後，他強調因為已經看過周杰倫的演唱會，所以前幾天就沒有搶票，「所以我不可能有票的，請不要再問我了。」

卡古臉書全文：

謝謝周杰倫周董

讓我了解到很多人以為我很紅 很有關係

或是很有辦法

阿信跟阿KEN都要自己買了

為什麼我會有

以前小巨蛋場我有看過了

所以也沒有搶

所以我不可能有票的

請不要再問我了

最瞎的是某個進去關的直播主 以前的助理（是男的）

久未聯絡 突然打給我 也不是很熟

還熱情地發個表演的通告給我（套近乎）

然後馬上問我有沒有票

我當然是說沒有

然後請我錄模仿祝福給他朋友

相識一場 不算太麻煩 所以我也是錄了

不過通告時間 快到之前

正確地點問了兩次 有回覆..但就是沒說

畢竟我不是剛出社會的毛頭小子

所以我也沒當一回事（活動還在南部）

想當然爾 我當然是被耍了

平常心 我沒有覺得怎麼樣

我就沒有再傳給對方任何訊息

覺得無奈也覺得怎麼那麼好笑

只是為了問個票搞這麼大動作

浪費大家時間 何必呢?