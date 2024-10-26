ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他發通告「求換周杰倫門票」！卡古當天才知被耍：浪費大家時間何必呢

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫睽違7年在台灣開唱的15萬張門票已銷售一空，不少人只好轉而求助藝人朋友。對此，卡古（章瑞麟）無奈地說：「謝謝周杰倫周董，讓我了解到很多人以為我很紅、很有關係或是很有辦法，阿信跟阿Ken都要自己買了，為什麼我會有？」

▲▼周杰倫15日在大馬開唱，現場狂吸4.5萬觀眾朝聖。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫的大巨蛋演唱會一票難求。（圖／杰威爾音樂提供）

卡古在臉書上傳多張朋友求票的訊息，他透露其中最瞎的是久未聯絡的男助理，以前本來就沒有很熟，對方最近卻突然致電熱情地說要發通告，「然後馬上問我有沒有票，我當然是說沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼卡古。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲▼卡古。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲▼卡古。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲卡古公開最近的求票訊息。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

後來，卡古眼見通告時間快到了，連忙詢問拍攝地點，對方雖有回覆但就是沒說，「畢竟我不是剛出社會的毛頭小子，所以我也沒當一回事（活動還在南部），想當然爾，我當然是被耍了。」

▲▼卡古。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲▼卡古還被通告耍。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲▼卡古。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

卡古表示他並沒有感覺怎樣，只是覺得無奈又好笑，「只是為了問個票搞這麼大動作，浪費大家時間，何必呢？」最後，他強調因為已經看過周杰倫的演唱會，所以前幾天就沒有搶票，「所以我不可能有票的，請不要再問我了。」

卡古臉書全文：

謝謝周杰倫周董
讓我了解到很多人以為我很紅 很有關係
或是很有辦法
阿信跟阿KEN都要自己買了
為什麼我會有
以前小巨蛋場我有看過了
所以也沒有搶
所以我不可能有票的
請不要再問我了
最瞎的是某個進去關的直播主 以前的助理（是男的）
久未聯絡 突然打給我 也不是很熟
還熱情地發個表演的通告給我（套近乎）
然後馬上問我有沒有票
我當然是說沒有
然後請我錄模仿祝福給他朋友
相識一場 不算太麻煩 所以我也是錄了
不過通告時間 快到之前
正確地點問了兩次 有回覆..但就是沒說
畢竟我不是剛出社會的毛頭小子
所以我也沒當一回事（活動還在南部）
想當然爾 我當然是被耍了
平常心 我沒有覺得怎麼樣
我就沒有再傳給對方任何訊息
覺得無奈也覺得怎麼那麼好笑
只是為了問個票搞這麼大動作
浪費大家時間 何必呢?

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周杰倫, 卡古

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎／反骨琳妲蕾拉先登場　爆團員生病缺席走鐘
  2. 李秀滿回來了！打造第二SM帝國　旗下練習生公開實力超猛⋯好評炸裂
  3. 曾莞婷試鏡遭要求「脫光入鏡」怒了！爆是知名餅乾大公司　揭惡劣過程
  4. 安心亞被阿弟搶生意「夫妻反目」變陌生人　遭追殺尹馨找狗仔求救
  5. 眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎 家寧：我愛自己
  6. 休傑克曼「斷開27年妻」離婚內幕曝光！　被爆婚外情「女方也有家庭」
  7. 就是不誇兒子得金鐘！謝祖武「過6天終於發聲」　31字洩驚喜心情
  8. 快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子
  9. 金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂
  10. 許富凱金鐘表演「萬聖骷髏裝」遭網酸　正面回應：我不會在意

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366