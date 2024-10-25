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快訊／FTISLAND崔敏煥抵台　主辦證實「演出不露面」：只在幕後演出

記者吳睿慈／台北報導

南韓男星崔敏煥24日遭到前妻律喜爆料酒店叫小姐，他原定出席26日高雄演唱會，主辦單位表示「演出照常舉行」，怎料，晚間傳來最新進度，他確定不露面，台灣主辦證實「成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利」。

▲▼FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　FNC出面：電視圈活動中斷！。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

▲FTISLAND崔敏煥26日演出「只在幕後」。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

據韓媒報導，FTISLAND崔敏煥25日已經提前抵台，他遭到前妻爆料酒店叫小姐，引此遭到網友舉報涉嫌性交易，對此，警方已經開始著手調查，只是他恰好在前來台灣的路上，因此一度鬧出「找不到人」的尷尬插曲。而他是否會上台，全台粉絲關注中，稍早，主辦在臉書證實，他只會在幕後演出，且不參加會後福利，盼望粉絲見諒。

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消息公開後，臉書一片哀嚎，有粉絲留言「只拍個一秒也可以」，但也有人認為「這算是對其他成員以及粉絲大家都好的一個正確決定」、「覺得這個折衷的方式蠻好的」，網友持正反意見，引起討論。

主辦單位公告聲明：

經過多次溝通，在此很遺憾地宣佈本次 FTISLAND 高雄演唱會，成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利。

造成任何不便，誠摯地向各位普利們致歉，並感謝您的理解與支持。

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關鍵字

崔敏煥, FTISLAND, 崔在律, 律喜

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