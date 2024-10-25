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魏德聖「抵押太太房產」拍電影　坦言到處借錢：盡力維持好信用

記者蕭采薇／台北報導

由魏德聖電影《海角七號》衍生的音樂劇《海角七號：造夢者》25日舉辦彩排記者會，並請到魏德聖導演親臨現場。魏德聖導演回憶當時的情況，「錢是很大的壓力沒錯，但我一直覺得把故事拍好更重要。錢不夠，就是想辦法生錢出來，到處借，有些資金還是請朋友再幫忙介紹朋友，但我每一筆都是會還的，有盡力維持好信用。」

▲魏德聖出席音樂劇《海角七號》造夢者彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲魏德聖出席《海角七號》衍生的音樂劇《海角七號：造夢者》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

劇團編導謝念祖以及劇中演員孫協志、卓文萱、徐詣帆、洪都拉斯、夏宇童、張丹瑋、金仁馨、王鏡冠、呂紹齊、林斌等人一同聊聊這段充滿熱血、激情、歡笑、淚水的造夢之旅。謝念祖表示自己和魏德聖導演其實是舊識，對開場時大船的動畫特效感到震撼，他笑言：「要知道在當年，國片根本沒有人敢做這種嘗試，太燒錢了！我們當時都覺得魏德聖瘋了！笑說這很可能是他最後一部電影。」

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▲音樂劇《海角七號》造夢者彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲音樂劇《海角七號：造夢者》（左起）徐詣帆、洪都拉斯、謝念祖、魏德聖、孫協志、卓文萱、夏宇童。（圖／記者林敬旻攝）

音樂劇中除了海角七號的拍攝秘辛，也提及鮮為人知的真實人物，魏德聖的太太，由知名歌手跨界主持、演員的卓文萱擔綱演出。卓文萱表示，最初接下這個角色時，因魏德聖太太為人低調，不希望個人生活被過多揭露，所以多數時間是自己揣摩當夫妻爭執發生時，妻子會有的情緒，「拿名下房產抵押貸款，支持丈夫築夢，這需要很大的勇氣和智慧，排練爭吵的戲份，我常常演到真的覺得生氣，但又會想，我一定是很愛這個人，才能做到這麼無私的奉獻和信任！」

▲卓文萱出席音樂劇《海角七號》造夢者彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓文萱飾演「魏德聖的太太」。（圖／記者林敬旻攝）

編導同時他也感謝當年陪著他吃苦的拍攝團隊「三餐吃同樣的便當、睡陰暗簡陋的小民宿，甚至讓我欠了一年的薪水也沒有追討，這些事換到現在這個年代，很難有人願意這樣工作吧？後來票房大賣，回收的錢除了還大家原本金額，我都有額外再加碼來補償大家！這些是我該回報他們的！」

▲魏德聖、孫協志出席音樂劇《海角七號》造夢者彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫協志飾演「魏德聖」。（圖／記者林敬旻攝）

一旁的魏德聖導演則自嘲：「我也曾經問過身邊的朋友，是她們的話會願意在抵押貸款書上簽字嗎？大家都說簽啊！但簽的會是離婚協議書！」眾人聽聞笑翻。但魏德聖導演隨後也真誠表達對妻子的感謝：「當年陪我冒這麼大的險，真的很勇敢，我到現在仍然非常感謝她。」音樂劇《海角七號：造夢者》10月25日至27日在臺北國家戲劇院二度加演，11月16日至17日則在臺中中山堂演出兩場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

 

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