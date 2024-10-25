震撼彈！人氣韓偶像當兵前「霸氣認愛」　X1金宇碩拍戲愛上小5歲女星

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像金宇碩（正名：金佑錫）是曾是UP10TION一員，他後來參加選秀節目《PRODUCE X 101》奪下第二名名次，以團體X1的領唱、門面活動，只是節目爆出黑箱，他最終轉戰演戲，以演員身份活動。沒想到，25日傳來熱戀消息，他因拍攝《0課時是Inssa Time》日久生情愛上演員姜娜言，稍早證實殺青後發展成戀人關係。

▲金宇碩拍戲愛上同劇演員。（圖／翻攝自《0課時是Inssa Time》IG）



金宇碩25日一早被爆料愛上同劇小5歲的演員姜娜言，兩人合作網路戲劇《0課時是Inssa Time》而結緣，稍早男方公司證實「金宇碩與姜娜言在作品拍攝完後，小心翼翼地發展成了戀人關係。」演藝圈再添一對佳偶。

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值得一提的是，《0課時是Inssa Time》預計在29日舉辦戲劇發佈會，男、女主角的戀情卻提早曝光，兩人當天的互動因此成為焦點。

▲姜娜言過去曾在《金字塔遊戲》參與演出。（圖／翻攝自《0課時是Inssa Time》IG）



不僅如此，金宇碩預計在舉辦完粉絲見面會後，接著在11月4日入伍，他當兵前霸氣認愛，馬上引起大批粉絲驚呼「不可思議」。演員姜娜言過去曾在《金字塔遊戲》參與演出，外表甜美又富含正義的性格圈粉，受到很多粉絲喜愛。