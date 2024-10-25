ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天女孩菲菲斜槓人生　從啦啦隊到變歌手　推單曲當生日禮物

記者葉文正台北／報導

「樂天女孩」菲菲於10月25日推出個人單曲《狠心動》，對她來說是一段充滿挑戰和夢想的旅程。菲菲笑著說：「其實早就想發單曲了，但因為沒有經紀公司，所有事情都得靠自己，這讓我猶豫了很久。」直到今年，她才鼓起勇氣，決定將這張單曲作為送給自己的生日禮物，來實現這個長久以來的夢想。
▲樂天女孩菲菲推單曲。（圖／菲菲提供）

▲樂天女孩菲菲推單曲。（圖／菲菲提供）
菲菲透露，單曲的籌備期長達8個月，從發想、規劃、練習到錄製，每個環節都非常嚴格且繁瑣。儘管她之前曾與其他樂天女孩一起錄製過單曲，但這次完全不同。她的製作老師要求她像專業歌手一樣，一次錄完整段歌曲，這對她來說是一個全新的挑戰，也讓她更加努力去達到高標準。
▲樂天女孩菲菲推單曲。（圖／菲菲提供）

▲樂天菲菲想走唱跳歌手路線。（圖／菲菲提供）
為了完美呈現《狠心動》這首單曲，菲菲親自參與了從拍攝、練習到妝髮造型的每一個細節，投入了30萬元來實現自己的夢想。宣傳照中，菲菲穿著一件浪漫的低胸白色小洋裝，兼具可愛與性感。她表示：「花了30萬幫自己圓夢，雖然不算很貴，但對於啦啦隊隊員來說，真的不便宜。」最終完成這張屬於自己的單曲，菲菲感到非常滿足，「這次生出一張專屬自己的單曲，從無到有，看到自己的MV，成為作品裡的主角，這是一個可以重複去看的成果，所以我真的充滿成就感。」
▲樂天女孩菲菲推單曲。（圖／菲菲提供）

▲菲菲人氣很旺。（圖／菲菲提供）
菲菲的人氣一直居高不下，談到她收過的最難忘生日禮物時，她回憶道，過去曾收到粉絲們精心準備的驚喜，因為她的應援背號是22號，粉絲特地包下了一輛貼有她照片的「22號公車」為她慶祝生日。菲菲笑著說：「看到這輛公車時真的非常感動，這是我收到過最有意義的生日驚喜之一。」

身為啦啦隊員，菲菲坦言，唱歌並不是她平常熟悉的技能，但她不斷挑戰自我，努力練習，最終成功完成了這張屬於自己的單曲。《狠心動》這首歌想要傳遞的是，不論是工作、親情、友情還是愛情，大家都應該抱持熱情，全心全意去面對每一件事。

談及未來，菲菲希望逐漸走向「唱跳歌手」的道路，並在音樂上持續挑戰自己。她的單曲《狠心動》將於10月25日晚上9點正式發布MV，大家敬請期待菲菲在音樂領域的全新突破！

[廣告]請繼續往下閱讀...

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

推薦閱讀

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求檢舉：不知是哪戶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

菲菲, 樂天女孩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 震撼彈！人氣韓偶像當兵前「霸氣認愛」　X1金宇碩拍戲愛上小5歲女星
  2. 崔敏煥一出事「忙搭機來台」！　韓11月活動方急跳腳：考慮換2人登台
  3. 伊朗電影「不戴頭巾、和男人喝酒」爭議演出！　導演夫妻檔遭政府軟禁
  4. 樂天女孩菲菲斜槓人生　從啦啦隊到變歌手　推單曲當生日禮物
  5. 郭台銘老婆被讚「值得學習」！網酸問：炫富嗎　男星高EQ回應了
  6. 蹦闆遭控賣假包！「用我開玩笑」怒還原真相：現在客人很奇怪 私訊曝
  7. 女星賣假包囂張嗆「有講是真的嗎」！呂文婉揭內幕　律師提1招自保
  8. 愛莉莎莎難得關濾鏡！0修圖「真面目現形」：第一次拍 震撼2.2萬人
  9. 唐綺陽意外洩實際年齡！同框「韓大咖歌手」網驚：神仙級凍齡組合
  10. 莫文蔚「絕望重頭戲」演到情緒崩潰　劉德華送上愛的抱抱安慰

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366