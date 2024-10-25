樂天女孩菲菲斜槓人生　從啦啦隊到變歌手　推單曲當生日禮物

記者葉文正台北／報導

「樂天女孩」菲菲於10月25日推出個人單曲《狠心動》，對她來說是一段充滿挑戰和夢想的旅程。菲菲笑著說：「其實早就想發單曲了，但因為沒有經紀公司，所有事情都得靠自己，這讓我猶豫了很久。」直到今年，她才鼓起勇氣，決定將這張單曲作為送給自己的生日禮物，來實現這個長久以來的夢想。



▲樂天女孩菲菲推單曲。（圖／菲菲提供）

菲菲透露，單曲的籌備期長達8個月，從發想、規劃、練習到錄製，每個環節都非常嚴格且繁瑣。儘管她之前曾與其他樂天女孩一起錄製過單曲，但這次完全不同。她的製作老師要求她像專業歌手一樣，一次錄完整段歌曲，這對她來說是一個全新的挑戰，也讓她更加努力去達到高標準。



▲樂天菲菲想走唱跳歌手路線。（圖／菲菲提供）

為了完美呈現《狠心動》這首單曲，菲菲親自參與了從拍攝、練習到妝髮造型的每一個細節，投入了30萬元來實現自己的夢想。宣傳照中，菲菲穿著一件浪漫的低胸白色小洋裝，兼具可愛與性感。她表示：「花了30萬幫自己圓夢，雖然不算很貴，但對於啦啦隊隊員來說，真的不便宜。」最終完成這張屬於自己的單曲，菲菲感到非常滿足，「這次生出一張專屬自己的單曲，從無到有，看到自己的MV，成為作品裡的主角，這是一個可以重複去看的成果，所以我真的充滿成就感。」



▲菲菲人氣很旺。（圖／菲菲提供）

菲菲的人氣一直居高不下，談到她收過的最難忘生日禮物時，她回憶道，過去曾收到粉絲們精心準備的驚喜，因為她的應援背號是22號，粉絲特地包下了一輛貼有她照片的「22號公車」為她慶祝生日。菲菲笑著說：「看到這輛公車時真的非常感動，這是我收到過最有意義的生日驚喜之一。」



身為啦啦隊員，菲菲坦言，唱歌並不是她平常熟悉的技能，但她不斷挑戰自我，努力練習，最終成功完成了這張屬於自己的單曲。《狠心動》這首歌想要傳遞的是，不論是工作、親情、友情還是愛情，大家都應該抱持熱情，全心全意去面對每一件事。



談及未來，菲菲希望逐漸走向「唱跳歌手」的道路，並在音樂上持續挑戰自己。她的單曲《狠心動》將於10月25日晚上9點正式發布MV，大家敬請期待菲菲在音樂領域的全新突破！