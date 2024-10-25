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FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　FNC出面：電視圈活動中斷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥遭到前妻律喜爆料「酒店叫小姐」，他的好爸爸形象跌落谷底，韓網一片撻伐，稍早，所屬經紀公司FNC娛樂對外回應「不想讓大眾與觀眾失望，所有與孩子們一起出演的節目以及媒體活動將中斷」，確定從節目下車、退出電視圈。

▲▼ 崔敏煥無預警離婚！　7歲兒「全都知情」提問：麻麻可以來家裡玩嗎。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲崔敏煥退出《超人回來了》。（圖／翻攝自KBS）

FNC相關人士向媒體表示「由於是夫妻間的問題，以及涉及個人私生活難以確認，但崔敏煥不想讓大眾與觀眾失望，所有與孩子們一起出演的節目以及媒體活動將中斷」，公司方面接著表示「很抱歉讓大眾感到不便」，對於崔敏煥引起的風波致上歉意。

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▲▼FTISLAND巡演進行中，崔敏煥卻遭到前妻爆料「酒店叫小姐」　FNC出面：電視圈活動中斷！。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

▲FTISLAND巡演進行中，崔敏煥卻遭到前妻爆料「酒店叫小姐」。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

只是FTISLAND亞洲巡演於8月2日宣布正式開跑，9月14日以馬尼拉為起點，9月28日前往香港，26日即將在高雄開唱、11月2日在首爾也有Grand Mint Festival 2024演出，演唱會是否會照常舉行，引起各界關注。

從前妻律喜所公開的錄音檔，可以聽到崔敏煥與疑似為酒店業者的哥哥相當熟識，他主動開口「哥哥，想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎，那裡說沒有小姐，要候位很久」、「那邊說沒有小姐」、「附近有可以去的Hotel，不然汽車旅館也可以」，內容震撼所有人。

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