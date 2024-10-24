獨／曾莞婷土耳其錄《玩很大》！　聞恐攻認「有些擔心」越洋回應

記者黃庠棻／台北報導

土耳其首都安卡拉（Ankara）郊區的國營土耳其航太工業公司（TUSAS／TAI）總部，23日傳出爆炸與槍響，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，目前死傷人數已增至5死22傷。《綜藝玩很大》團隊正好也在土耳其拍攝，錄製嘉賓包含戲劇女神曾莞婷，她也越洋透過經紀人報平安。

▲曾莞婷目前人在土耳其錄製《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，被問到心情是否受到影響，認了「多少會有些擔心」，不過強調「我們目前的錄影沒有受到影響，這邊是個很美的國度，大家都很喜歡這裡，到每個地方團體都會一直拍照，保留美好回憶」，最後期許「希望世界和平」。

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▲曾莞婷目前人在土耳其錄製《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

《綜藝玩很大》10週年企劃到土耳其拍攝，除了主持人之外，嘉賓還有曾莞婷、庹宗康、浩子、郭靜等。稍早KID透過Instagram限時動態報平安，可見《綜藝玩很大》團隊都在享用美味佳餚，每個人都相當平靜，更提到自己所在地和恐攻地點相差100多公里，感謝外界的關心。

▲KID錄製影片報平安。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）