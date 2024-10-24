莎莎1個月虐出「超狂腹肌」！41歲中空露螞蟻腰 公開終極健身菜單

記者潘慧中／綜合報導

莎莎18日與《嗨！營業中》團隊一起現身第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，穿中空裝辣露川字腹肌的模樣，完全看不出來已經41歲，也因此讓外界好奇練就好身材的祕訣。所以，她22日決定發文分享！

▲莎莎金鐘獎辣露腹肌。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



從得知入圍到正式走紅毯，時間大約1個月，莎莎採用漸進式的瘦身計畫，前兩周控制飲食，多吃蛋白質、少吃澱粉，從一天三餐慢慢減少到一天一餐。

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▲莎莎控制飲食。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



直到最後兩周，莎莎早餐吃水果和喝高蛋白飲品，下午4點吃晚餐，以一些些碳水化合物、雞肉和蔬菜為主，更重要的是，每天會喝很多很多很多水。

▲▼莎莎不忘每天跑步。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



運動方面，莎莎除了每天穿減重衣跑步，還會做棒式、跪姿伏地挺身、提臀運動，「然後這就是我這一個月的生活，很累很辛苦但是成果我非常滿意！」

▲莎莎辛苦一個月終於換來好身材。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）