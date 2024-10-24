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宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋枝恩是女團Secret成員，她10月嫁給輪椅族YTR朴偉，男方於近日公開婚禮當天的幸福過程，怎料，小叔的致詞提到前陣子哥哥失禁大小便，引起韓網不滿，為她抱不平「又不是把護理師娶回家」、「婚禮上沒必要提到失禁大小便」，在韓掀起熱議，影片最終被修改。

▲▼宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

▲宋枝恩、朴偉婚禮當天只有請親戚與好友參加。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

輪椅族YTR朴偉於10年前發生意外導致全身癱瘓，他靠著驚人毅力復健，上半身才慢慢恢復機能，連醫生都稱讚「奇蹟」。他經營自媒體後，開朗活潑的性格感染粉絲，在韓擁有知名度，近來與女星宋枝恩結婚，兩人超般配被讚金童玉女。

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樂於與粉絲分享生活的他，日前在YouTube公開婚禮上的影片，他的弟弟感性致詞，回想起當時事故發生時，爸爸、媽媽輪流進去重患者室探望他，弟弟則忍著不敢哭，催淚的感言讓全場都跟著哭了。

▲▼宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

▲宋枝恩嫁給朴偉，兩人的故事感動萬人。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

弟弟也提到，前陣子哥哥朴偉與宋枝恩去健身房運動時，因為太過用力，導致大小便失禁，宋枝恩二話不說馬上幫忙處理，還安慰著朴偉：「別擔心，我們先從輪椅上移起來，如果有問題的話，我來處理。」他接著透露，哥哥曾經問「殘障是什麼？」他則回答哥哥：「是把我們家庭牢牢綁在一起的線，而我哥哥用那條線，也牢牢地綁住了嫂嫂。」致詞尾聲，他向宋枝恩喊話：「嫂嫂，謝謝你成為我們的家人。」這段致詞惹哭所有賓客。

▲▼宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

▲宋枝恩嫁輪椅族朴偉，小叔在婚禮上的致詞惹議。（圖／翻攝自朴偉YouTube）

然而，韓網評論卻出現負面迴響，認為朴偉弟弟不該在婚禮上刻意提及大小便失禁一事，「這個內容沒必要放進去吧」、「第一次覺得『已經開始可憐新娘了』」、「又不是把護理師娶回家」，最終大小便失禁的致詞遭到修改。朴偉後續也透過影片解釋，當下狀況並未真的大小便失禁，而是突然有味道，另外，也有網友認為「新娘本人都沒說什麼了，外人沒必要多講」，韓網引起正反面意見。

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宋枝恩, 朴偉, Secret, 韓善伙

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