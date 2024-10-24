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揭密傳奇樂團「賽門與葛芬柯」解散　只因過河拆「橋」？

紀錄片《保羅．賽門：無眠樂章》揭開美國傳奇民謠樂團「賽門與葛芬柯」的秘辛。（捷傑提供）

▲紀錄片《保羅．賽門：無眠樂章》揭開美國傳奇民謠樂團「賽門與葛芬柯」的秘辛。（圖／捷傑提供）

圖文／鏡週刊

以〈沉默之聲The Sound of Silence〉、〈史卡博羅市集Scarborough Fair〉、〈羅賓遜太太Mrs. Robinson〉、〈惡水上的大橋Bridge Over Troubled Water〉在6、70年代起紅遍全球的美國傳奇民謠樂團「賽門與葛芬柯」，在80年代發完〈惡〉專輯後拆夥，令歌迷深感遺憾。究竟兩人關係如何？紀錄片《保羅．賽門：無眠樂章》娓娓道來，保羅賽門說：「『賽門與葛芬柯』不再合體，但仍然是朋友，只是此生不想再見到的朋友。」

2019年，79歲的保羅作了一場夢，夢裡有個聲音告訴他，「你正準備製作一張叫《詩篇七首》的專輯」。往後的日子裡，一些句子、低語會在某個時間浮現在他的腦海，甚至在他睡著的時候。於是他慢慢將這些碎片撿拾、拼湊、串聯起來，每段旋律彷彿在暗房的化學浴中顯現出一張張照片，那裡有「賽門與葛芬柯」曾經擁有的記憶，一段美好的友誼，同時也述說著他們那一代人的痕跡…。 《保羅．賽門：無眠樂章》層層堆起一段餘音繚繞的奇幻旅程，其中包括未曾公開的珍貴鏡頭，如中央車站重聚的音樂會。這些不是青春回顧，是保羅對音樂永不停止的追尋，並從中探尋信仰、死亡、上帝的存在，盼音樂讓人回到最初的純粹、找到生命的最佳地點。

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保羅賽門承認「世上沒人比葛芬柯更了解我。」（捷傑提供）

▲保羅賽門承認「世上沒人比葛芬柯更了解我。」（圖／捷傑提供）

「賽門與葛芬柯」最初以「湯姆與傑瑞」出道，憑單曲〈Hey, Schoolgirl〉打入美國流行音樂排行榜，更獲邀各大節目採訪。不過因學業關係兩人暫緩發展，但仍繼續創作。1964年他們與哥倫比亞唱片簽約，以「賽門與葛芬柯」正式出道，首張專輯銷售不盡理想，但其中的〈沉默之聲The Sound of Silence〉經經鮑伯狄倫製作人湯姆威爾森重新混音與包裝，以單曲專輯重新推出，一舉登上美國告示牌行榜冠軍，風靡全世界。不過在1970年發完〈惡水上的大橋Bridge Over Troubled Water〉專輯後，兩人分道揚鑣，即便重聚中央公園音樂會後，新作仍無音訊。 他倆之間因何事不相往來，原因撲朔迷離。縱然如此，保羅承認「世上沒有人比其葛芬柯更了解我」。《保羅．賽門：無眠樂章》將在11月15日全台上映，將他們的故事搬上大銀幕，從中看到「賽門與葛芬柯」與那一代人的痕跡。更多電影資訊請上【捷傑電影】粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/proviewfilm


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鏡週刊, 賽門與葛芬柯, 保羅賽門

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