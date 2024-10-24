賈靜雯突剪短「咘咘一開視訊看哭了」！後台實錄片曝 梧桐妹也反對

記者潘慧中／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎雖已於19日完美落幕，但有些亮點仍是網友的討論話題，包括賈靜雯在典禮開始前4小時才剪的短髮。她事後分享當天的後台花絮，瞞著全家剪了新髮型後，女兒咘咘開視訊一看忍不住哭了。

▲賈靜雯在典禮前4小時剪頭髮。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



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畫面中，可以看到賈靜雯原本留著及胸長髮，但在典禮開始前4小時，她決定以全新面貌亮相，同時拍攝影片做紀念，「咘咘是她把媽媽頭髮剪成男生頭。」

▲▼賈靜雯很喜歡短髮。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



從鏡子裡，賈靜雯看著自己的新髮型即將完成，完全壓抑不住雀躍心情，高喊「我好開心喔！我終於剪掉我的頭髮了」，還高興到一度想唱歌。

▲賈靜雯相當滿意。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



只不過，除了大女兒梧桐妹反對說不行，咘咘看了也不禁掉眼淚，賈靜雯只好隔著視訊鏡頭安撫二女兒，「妳乖～不要哭～寶貝沒事啊～大家都說很好看～回去我再給妳看。」

▲▼賈靜雯曝光梧桐妹和咘咘的反應。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



賈靜雯22日透露，女兒直到現在都還在問剪髮原因，「所有的孩子都希望媽媽是長髮公主」，但其實她非常喜歡留短髮，「短髮好舒服，好愛我現在的樣子。」