AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，不時會分享成人片的拍攝經歷。沒想到向來只和男友演對手戲的她，最近居然邀請閨蜜一起拍片，讓她不禁讚嘆自己：「我是個很讚的女朋友吧！」

▲吳夢夢讓男友和閨蜜一起拍片。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



畫面中，可以看到閨蜜單穿紅白格紋圖案的上衣，裡面似乎沒有穿內衣。她扭動身體的同時，吳夢夢男友從後面一把抱住、手還放在胸下狂揉，她享受到閉上眼睛，倒在其胸膛上。

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▲▼吳夢夢男友從背後環抱她的閨蜜。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



同樣在場的吳夢夢則笑說，「你知道我是怎麼讓我的男人開心的嗎？我讓他和我的閨蜜一起玩，我是個很讚的女朋友吧！」但實際上，這一切都是為了工作所需，「好女朋友（X），為了事業犧牲男朋友（O）。」

▲吳夢夢直呼自己是好女友。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢還在留言區興奮表示，男友總算能成功拍攝兩女一男的成人片了，「都有進去的畫面我實在很感動。」

事實上，吳夢夢的男友始終是她拍成人片的唯一男主角，原因是她所有的拍片成本都是男友所出，包括攝影師、攝影棚的租借費，「但是所有的收入都是到我的口袋裡，所以我現在才會繼續做下去。」

▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

然而，如果要跟其他男優拍片，吳夢夢勢必無法繼續跟男友交往，如此一來，她不只得自行負擔拍片成本，而且「賠個幾個月就差不多該收了」，最後還因現實考量而退役。