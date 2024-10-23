許效舜時隔12年再奪金鐘！浩子「親手頒獎」感動：我演藝圈第一個師傅

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》播出後氣勢如虹，連剛落幕的金鐘獎頒獎典禮更是處處都可見到節目的黃金陣容：第59屆金鐘獎節目類獎典禮由我們的主持人Sandy吳姍儒獨挑大樑，這是她生完二寶後首次復出，Sandy口條流利、邏輯靈活，主持功力大受好評。

▲《Talk Talk秀台語》舜哥（左起）、乱彈阿翔、浩子 。（圖／公視台語台提供）



一樣是節目類頒獎典禮，我們的評審黃豪平更是第5度接下星光大道主持棒，相當駕輕就熟。綜藝節目主持人獎更是我們節目最後一集的主持雙帥浩子、乱彈阿翔擔任頒獎人，兩人在台上跳三振舞，乱彈阿翔更模仿起《黑白大廚》金度潤，成為當晚大亮點，當然最感人的部分還是我們的評審長舜哥睽違12年終於再次獲得綜藝主持人獎，這個獎由浩子親自頒給舜哥意義格外深重，浩子感動的說：「我進演藝圈一開始就是在石頭家族，舜哥是我第一個師傅，謝謝他教我表演給我養分，讓我摸索走了20年終於來到金鐘舞台上，然後讓我能好好的把講座頒獎給我的第一個師傅！ 」

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▲《Talk Talk秀台語》撥出廣受好評 。（圖／公視台語台提供）

評審長舜哥對於節目越來越多人看見，非常感動的分享：「就目前從網路上對於節目的熱烈反饋，加上大家發現了一個可以講台語、學台語、用台語演繹的舞台，很多表演者錯過第一季感到遺憾，來自全台脫口秀演員們也紛紛發出強烈的意願，希望能加入第二季的競賽。。



