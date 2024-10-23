ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許效舜時隔12年再奪金鐘！浩子「親手頒獎」感動：我演藝圈第一個師傅

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》播出後氣勢如虹，連剛落幕的金鐘獎頒獎典禮更是處處都可見到節目的黃金陣容：第59屆金鐘獎節目類獎典禮由我們的主持人Sandy吳姍儒獨挑大樑，這是她生完二寶後首次復出，Sandy口條流利、邏輯靈活，主持功力大受好評。

▲▼《Talk Talk秀台語》舜哥（左起）、乱彈阿翔、浩子 。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語》舜哥（左起）、乱彈阿翔、浩子 。（圖／公視台語台提供）

一樣是節目類頒獎典禮，我們的評審黃豪平更是第5度接下星光大道主持棒，相當駕輕就熟。綜藝節目主持人獎更是我們節目最後一集的主持雙帥浩子、乱彈阿翔擔任頒獎人，兩人在台上跳三振舞，乱彈阿翔更模仿起《黑白大廚》金度潤，成為當晚大亮點，當然最感人的部分還是我們的評審長舜哥睽違12年終於再次獲得綜藝主持人獎，這個獎由浩子親自頒給舜哥意義格外深重，浩子感動的說：「我進演藝圈一開始就是在石頭家族，舜哥是我第一個師傅，謝謝他教我表演給我養分，讓我摸索走了20年終於來到金鐘舞台上，然後讓我能好好的把講座頒獎給我的第一個師傅！ 」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《Talk Talk秀台語》舜哥（左起）、乱彈阿翔、浩子 。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語》撥出廣受好評 。（圖／公視台語台提供）

評審長舜哥對於節目越來越多人看見，非常感動的分享：「就目前從網路上對於節目的熱烈反饋，加上大家發現了一個可以講台語、學台語、用台語演繹的舞台，很多表演者錯過第一季感到遺憾，來自全台脫口秀演員們也紛紛發出強烈的意願，希望能加入第二季的競賽。。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許效舜, 浩子, Talk Talk秀台語, 吳姍儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. BLACKPINK Rosé〈APT.〉成績超猛！MV「5天破1億觀看」開心發聲
  2. 《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人
  3. 杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族
  4. 許效舜時隔12年再奪金鐘！浩子「親手頒獎」感動：我演藝圈第一個師傅
  5. 「本土劇男神」陳冠霖考上政大1年宣布休學！無奈吐原因：劇情直轉
  6. NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的
  7. 快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我
  8. 周杰倫門票被喊到30萬元　黃牛竟囂張開嗆：買不到活該…網全怒了
  9. 《大學生》男星搞笑「改編周杰倫經典歌」！　唱出搶嘸票心聲：哭死
  10. 張書豪首曝夜店情史！小S秒問「歐陽龍大哥知道嗎？」他當場尷尬了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366