快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi近來捲入施暴疑雲，她參加朋友的酒局，一群人在門口外聊天時，一名未滿18歲的粉絲上前尋求合照，怎料遭到同行者一拳揍下去，她雖不是動手的人，卻漠視暴力事件發生，遭到輿論炮轟。她日前親上火線道歉後，網友不買單，23日二度道歉向受害者謝罪，「雖然太晚了，但請原諒我」，盼得到受害者的諒解。

▲Jessi二度道歉。（圖／翻攝自Jessi IG）

Jessi於23日晚間二度道歉，「首先向因為這次事件而受害的受害者以及其家屬謝罪，因為我而發生的事情，從事件發生到現在此刻，我錯誤的行為、態度、無對應方式冷處理，讓包含受害者的很多人感到受傷害，以及感到被背叛，還有很憤怒。」

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「數千次、數萬次地感到後悔，所以能夠回到那時候就好了。」Jessi承認自己沒保護好受害者，「如果我和受害者拍照，更積極地保護他，如果當下直接去警察局的話，如果我有好好地道歉的話，受害者就不回這麼痛苦了，一切都是我該負的責任。」

▲Jessi挨轟撒謊，疑似早認識施暴男。（圖／翻攝自JTBC）



Jessi文字裡寫道，「我知道一句話無法取得原諒，但至少現在我也想導正過我的錯誤，盡力為受害者恢復狀況，雖然太晚了，但我想再次表示請你原諒我，我錯了。」繼事件爆發後二度發聲，文章貼出立刻引起關注。

Jessi全文：

首先向因為這次事件而受害的受害者以及其家屬謝罪，因為我而發生的事情，從事件發生到現在此刻，我錯誤的行為、態度、無對應方式冷處理，讓包含受害者的很多人感到受傷害，以及感到被背叛，還有很憤怒

數千次、數萬次地感到後悔，所以能夠回到那時候就好了

如果我和受害者拍照，更積極地保護他，如果當下直接去警察局的話，如果我有好好地道歉的話，受害者就不回這麼痛苦了，一切都是我的責任

我知道一句話無法取得原諒，但至少現在我也想導正過我的錯誤，盡力為受害者恢復狀況，雖然太晚了，但我想再次表示請你原諒我，我錯了