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張書豪首曝夜店情史！小S秒問「歐陽龍大哥知道嗎？」他當場尷尬了

記者劉宛欣／綜合報導

星二代歐陽妮妮是歐陽龍與傅娟的大女兒，與演員張書豪戀愛長跑5年後，7月宣布登記結婚，9月更證實懷孕喜訊。近日張書豪在小S主持的節目《小姐不熙娣》中，分享過去的感情經歷，卻被小S逼問「歐陽龍大哥知道這些嗎？」讓他當場尷尬不已。

▲小S逼問張書豪。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

▲小S逼問張書豪。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

張書豪坦言20多歲時，曾在夜店遇到心儀的對象，朋友熱心幫忙牽線，最後成功展開了短暫的戀情，兩人交往了兩個月。小S沒放過調侃他的機會，追問：「歐陽龍大哥知道這件事嗎？」張書豪當場愣住，笑著回應：「我當然不會跟他講這個啊！」語氣中透露著尷尬，派翠克也馬上緩頰「幹嘛那麼慌張，小時候的事情，而且你們還有交往」，張書豪則無奈抱怨小S「沒怎樣都被她表情弄得好像有怎樣」。

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▲小S逼問張書豪。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

▲張書豪被問得一時有些尷尬。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

歐陽妮妮和張書豪婚後越愛越甜蜜，女方懷孕初期還開心和親友到韓國旅遊，如今隨著肚子越來越大，她前陣子PO出當時的出國照感嘆：「那時候還可以走一萬步，怎麼才過幾週就快走不動了。」而為了妻女，張書豪也下定決心戒菸，對於外界質疑他未實行求婚時的戒菸承諾，他也回應：「早在求婚前一個多月5/12母親節就戒菸到現在。求婚只是跟她說我願意戒菸的原因～～～」

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張書豪, 歐陽妮妮, 小S

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