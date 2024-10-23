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YG梁鉉錫又出事！遭起訴「8億沒申報海關」疑逃稅　老婆酒駕撞人瞞4年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手梁鉉錫創立經紀公司YG娛樂，他2019年爆出行賄、性招待等醜聞後辭下社長一職，直到2022年以總監制身份再度回到YG，雖然仍舊醜聞纏身，但粉絲抗議無效。怎料，梁鉉錫23日又被爆出出事了，9月遭到釜山地方檢察廳起訴，他2014年9月因持有2個共價值8億多的精品手錶，卻未向海關申報，近日被相關單位起訴，不僅如此，他的妻子李恩宙2020年酒駕，當時被罰了韓幣1200萬元（約台幣30萬元），直到近日才一起被爆出。

▲南韓YG娛樂前社長梁玄錫（梁鉉錫、楊賢碩）。（圖／達志影像）

▲YG娛樂總監製梁鉉錫又被爆出2014年沒誠實申報海關。（圖／達志影像）

梁鉉錫2014年9月入境仁川機場時，持有2個價值共韓幣8億2806萬元（約台幣2100萬元）的精品手錶，但他並未向海關申報，根據關稅法，若未如實申報，最高可判罰5年刑期，以及繳納10倍以上關稅金額，由於他過去曾涉嫌海外賭博、炒匯，雖最終以無嫌疑處置，但如今又爆出持高額精品卻未申報，消息一出，立刻引起各界關注。

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對此，YG方面喊冤「10年公訴期即將到期，對於檢方過於著急又無理的起訴決定感到遺憾」，公司表示針對該案，梁鉉錫早在2017年接受完調查，當時不願節外生枝，他已經把贊助的手錶繳給相關單位。不過，他又被爆料該手錶並非贊助商品，而是YG歌手於2014年9月12日到9月16日在新加坡開唱時，他親自向投資商B社長要求「準備手錶」，遭質疑藉此逃稅。該案預計於11月15日上午進行初審。

▲梁鉉錫被檢方求刑3年。（圖／CFP）

▲梁鉉錫妻子酒駕撞傷人，對外瞞了4年。（圖／CFP）

不僅如此，梁鉉錫妻子同日被爆出2020年6月涉嫌酒駕，她在醉醺醺的狀態下駕駛車輛，從濟州島的翰林邑開到翰京面約12公里，途中撞上前方車輛，涉嫌違反道路交通法被起訴，據了解，她當時血液中酒精濃度為0.120%，已經達到吊銷駕照的資格，遭撞的同車者花了2周時間才恢復健康，最後被罰韓幣1200萬元。兩樁刑事案件一併爆出，引起輿論一陣譁然。

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