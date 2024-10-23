爆沒任何動力！丟丟妹擁三間公司「沒辦法休息」淚崩　認平台觸及下滑

記者孟育民／台北報導

「丟丟妹」李明珊5月正式拿回名字版權，如今同時兼顧兩間公司，今（3日）出席品牌上市發表會，坦言忙到沒時間休息，日前她在社群吐低潮「心好像沒有任何動力」、「覺得什麼做不好」、 「真希望有天我不是丟丟妹，也不是大家口中的李明珊」，今再次苦嘆真的太累，「我的腦袋想做的事情太多，所以很容易打結！」

▲丟丟妹新品牌上市。（圖／記者呂佳賢攝）

丟丟妹如今擁有3間公司，坦言收入確實有增加，但拿回舊平台，相較過去高峰，流量、觸及都下降很多，「今年景氣都很差，生意沒有想像中那麼好，我離開（舊直播平台）一年，現在正在救，網路停滯一年，原本是百萬的瀏覽率，變到剩幾千，我現在先把流量救回來，把客人眼球吸回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她現在底下無數員工，扛了很大的壓力，坦言累到忍不住落淚，「因為連續工作，腦袋要一直動，我連賣海鮮又要賣美妝，等於一個禮拜七天都滿了，我沒辦法休息，我只有過年休息十天。」

▲丟丟妹工作繁忙。（圖／記者呂佳賢攝）

丟丟妹和髮型師男友Tommy感情狀況穩定，男友都會陪同她直播，成為最強大後盾，問到兩人房事頻率，丟丟妹則說因為工作實在太累了，大概3天才會1次。