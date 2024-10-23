展榮送《獵人》全套卡包218號！　辦抽獎寵粉：哪裡跌倒哪裡爬起

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，網紅展榮在收到全套卡包後拍影片開箱，不過卻因脫口稱《獵人》為卡通而遭粉絲出征，他事後表示感謝大家給他這次寶貴的經驗，今（23）日更拍短片宣布要辦抽獎活動，打算將手中的218號全套卡包送給一位真正喜愛《獵人》的粉絲。

▲展榮將辦抽獎活動。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

影片中，展榮表示：「俗話說，我們從哪裡跌倒，我們就從哪裡站起來。」並鼓勵網友們可以到Threads的貼文留言區分享自己對《獵人》的喜愛，爭取這份珍貴的禮物。他也對向他發訊息的藝人朋友、網紅朋友及親朋好友表達歉意，「我要跟所有密我的藝人朋友、網紅朋友、親朋好友說聲對不起。」表示幸運的粉絲才有機會獲得這套全套卡包。貼文曝光後，立即吸引大批網友熱烈留言。

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▲展榮、展瑞合體拍短片。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

事實上，展榮在遭到粉絲炎上後，事後有上傳一段與弟弟展瑞合拍的短片發聲，同時也表示，很感謝Threads提供一個言論自由的平台，讓大家能夠在上面分享自己的意見和喜好。他提到，對於網友們的留言和意見，他全收到了，並感謝大家給予他這次寶貴的經驗，「感謝Threads，提供一個這麼言論自由的平台，讓大家在上面都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」

▲展榮將送出《獵人》全套卡包218號。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）