台劇尺度最大！海選露點AV男優　林思宇驚呆「GG起床程度可調整」

記者黃庠棻／台北報導

台劇《妮波自由式》昨（22）日舉辦試片與搶先口碑場，不少媒體與影評人皆驚呼「真的是台劇史上尺度最大」、「性愛鏡頭真的是台劇之最」、「超大膽拍攝手法讓人看到受不了」。劇中不僅探討愛情與性別的多樣性，尺度更是衝破台劇天花板，讓觀眾直視情慾的真實樣貌，清楚三點全露、毫不避諱地描繪各種情感與性愛場景，挑戰台灣影視作品愛與性的新高度。

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》以其大膽的視覺風格和情感深度，挑戰台灣觀眾對性與愛的刻板印象。從Pony（林思宇飾）與跑友Ken（鍾政均飾）的露骨性愛場景，再到於混亂情感中的自我發現以及Mama（莊凱勛飾）對於SM的嘗試探索等，不僅展現了角色的性需求，也讓觀眾看到性愛與情感交錯的複雜性，開創台劇前所未見的極限。

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▲《妮波自由式》尺度挑戰台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

從預告中就不難想像《妮波自由式》裡會充滿各種露骨的場面，雖是一大亮點，卻也因此讓許多前來試鏡的演員考慮再三後放棄接演，但對於製作團隊來說，如何在戲劇中展示性愛場面而不色情，才是真正的挑戰。

▲《妮波自由式》尺度挑戰台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

為了要還原劇本裡對於性愛的描寫，又要做出有別於過去台劇的喜劇節奏，在幾番討論之後，劇組決定讓演員真實且清楚的露點不打碼。導演許介亭表示「在和編劇討論時，我們都認為性愛不應該再是閉口不談的禁忌話題，而是情感的一部分，我們的故事就是要展現這種坦誠的態度，不是單純的裸露或挑逗，而是藉由細膩且大膽的描繪，讓觀眾重新思考愛情與身體自主的定義。」

▲《妮波自由式》尺度挑戰台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

而選角團隊更是不遺餘力地親身下海挑選露點的演員，多方涉略後，先從逾百位AV男優中挑選出幾位，再經過一番激烈廝殺，最終人選以「勃大莖深的尺寸」獲劇組青睞脫穎而出。飾演Pony的林思宇也是整部劇中唯一和AV男優有對手戲的演員。

▲《妮波自由式》尺度挑戰台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

當問到林思宇最讓她印象深刻的床戲時，她笑著說「當然是和AV男優的戲啊！AV男優在床上的專業領域絕對是完勝其他演員，他能夠自在地控制自己的身體，想要他給出幾分反應都可以，三分、五分甚至是全部『起來』，很專業也很敬業，真的令人印象深刻。」