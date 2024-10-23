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周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

記者田暐瑋／綜合報導

亞洲天王周杰倫即將在12月5日至8日於台北大巨蛋舉行個人演唱會，是睽違7年後再次在台北開唱，粉絲摩拳擦掌提前做好搶票練習，深怕搶輸別人，有網友更統整出拓元搶票的5個小秘訣，像是改掉網址、事先調成快捷鍵等等，更有人設置搶票訓練網頁，《ETtoday》祝福大家搶票成功！

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

周杰倫演唱會將於10月23日中午12點在拓元售票網開賣，不少網友在Threads上積極討論搶票策略，有經驗豐富的搶票達人分享心得，以下是《ETtoday》替各位整理的搶票小技巧

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①先登入拓元會員帳號：非常重要，且不可同時開好幾個分頁登入會員搶票，會被系統強制登出。

②確認標準時間：點開中原標準時間網頁，確認可以在開賣時間一到的瞬間就點入搶票。

③拓元網址更改：把網址的「detail」改成「game」，即可跳過「立即購買」的步驟，直接進入點選日期場次的頁面。

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

④其餘程式關閉且清空瀏覽器cookie：盛傳用chrome瀏覽器比較順暢，買票時關閉其他正在使用的程式及網站分頁，只留下售票網頁，並清空瀏覽器cookie，確保網速暢通。

⑤優先用電腦選位：自行選位較浪費時間，等位子選完常常都已經賣光了。

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

⑥驗證碼輸入：可事先到驗證碼練習網站訓練手速，驗證碼不分大小寫，若用手機購票，記得先關閉鍵盤「自動修正」的功能，路徑為「設定」 > 「一般」 > 「鍵盤」 > 「自動修正」。

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

⑦快捷鍵：選完張數、輸入驗證碼後，確認輸入框游標停留在「驗證碼框框」中，就可以按鍵盤上「Tab」鍵，鼠標會自動跳選到詳閱會員條款的框框上，再按一下「空白鍵」，就會自動勾選，最後再按「Enter」，就會進入轉圈圈畫面，可以省去手動用滑鼠下拉網頁，或是太緊張一時找不到鼠標的突發狀況。

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

⑧付款建議選用虛擬帳號：信用卡付款容易出現刷卡錯誤等等不可預測狀況，且若是卡號輸錯，辛苦搶到的票就會馬上釋出，建議使用ATM虛擬帳號付款。

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

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