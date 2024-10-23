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熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

在演藝圈中因與胡瓜不歡而散，熊霓傳出倦勤離開「樂天女孩」，有意回到新竹老家開設舞蹈教室。（翻攝自熊霓IG）

圖文／鏡週刊

職棒「樂天桃猿」的啦啦隊女孩熊霓日前才宣布棒籃雙棲，加入新竹攻城獅籃球團「慕獅女孩」的陣容，沒想到傳出她在跟樂天的合約到期之際，因為女孩眾多，沒啥工作機會，導致不時感到心累。加上之前男友兼徐薇的台大學霸兒子江大成嚴重得罪胡瓜，演藝通告同時銳減，私下向友人透露有意回到老家新竹開設舞蹈教室。

熊霓年初被本刊拍到與補教名人徐薇的兒子江大成祕戀，導致她跟胡瓜相差44歲的花邊新聞戛然而止，而且聽得出來胡瓜講起此事時，他的情緒起伏極大。更巧的是，今年8月再爆熊霓的演藝工作若有似無地受到連帶影響，冒著風險與經紀公司「時代創藝」提前解約，沒想到如今啦啦隊應援也受影響。

樂天沒發展　想教國標

消息人士向本刊透露，熊霓當「樂天女孩」已當到些許心灰意冷，因為要跟同隊加起來近30幾人競爭上場與周邊商業效益，難免受到排擠效應，同時受到合約限制無法隨心所欲對外接洽工作；雖然開放棒籃雙棲，看似多了一條生路，但也難免感到無以為繼。

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熊霓（右圖）祕交徐薇的台大學霸兒子江大成（左圖），受到胡瓜大力撻伐；胡瓜的說法是江大成不認愛，導致熊霓與自己「被誤會」。

▲熊霓（右圖）祕交徐薇的台大學霸兒子江大成（左圖），受到胡瓜大力撻伐；胡瓜的說法是江大成不認愛，導致熊霓與自己「被誤會」。

之前熊霓（左二）的爸爸（右二）緊跟著女兒工作；他曾跟胡瓜緊密合照，看似互動熱絡，可惜好景不常。

▲之前熊霓（左二）的爸爸（右二）緊跟著女兒工作；他曾跟胡瓜緊密合照，看似互動熱絡，可惜好景不常。

與此同時，熊霓傳在1年1約決定去留「樂天」之際，私下向隊友透露：「最愛的工作仍是跳國標舞，有可能回新竹老家開舞蹈教室，投入國標舞蹈的推廣。」看來已經規劃好了後路；加上熊霓現在經紀大權掌握在自家老爸的手中，雖把重心全力放在運動賽事的應援上，但已不像過往受到胡瓜「獨寵」時那麼風光。

胡瓜不再罩　另謀前途

「樂天女孩」隨著之前加上球員一波離隊潮被酸「全猿逃走中」，加上陳怡叡也發聲自曝有意出走，本刊得到消息似乎「中信兄弟」有意挖角陳怡叡，但最後不了了之；加上早前「樂天女孩」經紀人陳元凱（史丹利）的動向未明，手上仍然握有資源的他，也被認為或許有讓樂天女孩動搖的誘惑力。

之前曾傳胡瓜（左）獨寵熊霓（中），導致胡瓜家庭生波，就連丁柔安也被牽扯進去。（翻攝自最強綜藝秀臉書）

▲之前曾傳胡瓜（左）獨寵熊霓（中），導致胡瓜家庭生波，就連丁柔安也被牽扯進去。（翻攝自最強綜藝秀臉書）

熊霓（左）與爸爸（右）父女情深，演藝事業也受他影響頗深。（翻攝自熊霓IG）

▲熊霓（左）與爸爸（右）父女情深，演藝事業也受他影響頗深。（翻攝自熊霓IG）

回顧起來，熊霓的命運多舛，憑著姣好身材與甜美外型，除了啦啦隊外更是綜藝新寵，甚至一度被胡瓜欽點成為《綜藝大集合》以及《最強綜藝秀》固定班底，當時忙到連休息時間都沒有的她，現在公私熱潮褪去打算回鄉，與江大成的戀情僅能持續低調，熊霓的爸爸就曾表態：「當然都還是好朋友啦！熊霓好朋友有很多。」之前在爸爸「沒工作就離開」的打算之下，熊霓勢將另找其他領域全方位發展。

回應

熊霓有計劃回新竹老家開國標舞教室，她的經紀人父親回應本刊表示：「大家都以為她的本業是啦啦隊工作，但其實國標舞才是她的本業，她一直都沒斷過，只是前幾年演藝工作忙碌，教舞時間的確有變少，但因為她之前練舞受過傷，怕舊疾復發只會安排她上棚內談話性節目，扣除啦啦隊工作，其他時間則在台北、新竹兩地舞蹈教室教課。至於開店計畫，只要她想做的事，做父母的也會全力支持，最快也要等到明年才會實現。」


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