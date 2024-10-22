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老婆注意！D＆E下個月來台　銀赫、東海「提早預告要去這裡」

記者蔡琛儀／台北報導

南韓男團SUPER JUNIOR子團D&E繼今年三月來台參與高雄櫻花季音樂節的演出後，下個月也將舉辦演唱會，而他們近日更宣布接下台灣超商代言，推出多樣「韓流來襲」系列商品。2人在緊湊的演唱會日程中仍然馬不停蹄的完成拍攝，過程中更是盡心盡力準備多套衣服，展現各種不同的樣貌。

▲▼D&amp;E代言台灣超商。（圖／寬寬提供）

▲D&E宣布接下台灣超商代言。（圖／寬寬提供）

對於擔任代言人，成員東海直呼相當有趣，更心繫台灣的「老婆」們：「雖然我們無法經常來，但透過這次廣告，能將我們的氣息留在大家身邊，所以覺得很開心。如果大家想念我們，可以透過廣告看看我們的樣子，這樣我們也會覺得很有意義，非常感謝這次也能與大家一起。」銀赫則表示自己本來就很喜歡超商，「現在能這樣拍攝廣告，真的感到非常幸福。希望透過這個緣分未來能有更多的合作機會，也希望這對粉絲們來說是一個好的禮物也是一種驚喜。」

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被問到會突擊給粉絲們驚喜嗎？銀赫相當寵粉的回應：「我們D&E一直承諾會經常與粉絲們見面，現在能夠實現這個諾言，我們也感到非常幸福，未來會創造更多與大家見面的機會的。這次在台北舉辦演唱會的時候，我們也會經常去7-ELEVEN的，如果有機會的話，到時候見！」

▲▼D&amp;E代言台灣超商。（圖／寬寬提供）

▲D&E下個月來台灣開唱，預告可能會突擊台灣超商。（圖／寬寬提供）

東海則開玩笑說，這次來台北辦演唱會的話，晚上會在便利商店睡覺，「不用訂飯店了，這邊要請粉絲們幫個忙，需要準備一人用的帳篷，這樣才能睡在那裡，所以請幫忙準備一下。」

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