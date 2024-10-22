林曉培唱到腿軟崩潰大哭！　激動：彩排過還是難消化

記者蔡琛儀／台北報導

歌手林曉培日前於美河Live Stage舉辦出道25周年演唱會，不僅濃縮她多首耳熟能詳的經典歌曲，歌單語種更跨足中文、客語與粵語，她全場傾心傾力高歌，投入情感數度落淚，唱完後更直接腿軟，形容宛如體驗高空彈跳，「想起當年澳門塔的高空彈跳，頂端的鼓噪喧鬧、躍下的風聲、彷彿暫停的時間、一個人腿軟降落的安靜。」

▲林曉培日前舉辦出道25週年演唱會。（圖／客家電視台提供）

林曉培開場以黑色皮大衣搭配黑色洋裝又帥又美，搖滾演唱〈黑天鵝〉，瞬間炒熱全場氣氛，唱到〈交易〉、〈願我〉時，看到台下鐵粉的面孔，想到過去種種回憶，讓她激動落淚，她感性表示：「雖然全心全力想把每一首歌曲呈現唱好，但情感和情緒卻負荷不住。太多熟悉支持自己的面孔出現⋯是那些感恩不完的每個人，就算總彩排過也還是難消化。」

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演唱會上，除了播放那那大師、田中千繪、李士先老師、高慧君、黃韻玲和江美琪等星友祝賀的VCR，鐵粉們也將過去與林曉培合照串成VCR，讓她又驚又喜，「每一位都是獨一無二的緣分。我明確的理解，我的歌迷是如何疼愛我，是『曉本鯨營』每一頭鯨魚（粉絲暱稱）支撐著無論發生什麼狀態的我。」

▲林曉培數度落淚。（圖／客家電視台提供）

嘉賓則邀來與林曉培同期出道的徐哲緯站台，兩人搖滾合唱〈尋〉，林曉培說：「很榮幸請到哲緯老師合唱〈尋〉，用樂團方式演出也是挑戰！在老師的協力下改了編曲與音調，有了全新的呈現，緊張外就是純粹的感動。」最後在全場合唱安可曲〈心動〉下，演唱會順利落幕。