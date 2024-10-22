ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林曉培唱到腿軟崩潰大哭！　激動：彩排過還是難消化

記者蔡琛儀／台北報導

歌手林曉培日前於美河Live Stage舉辦出道25周年演唱會，不僅濃縮她多首耳熟能詳的經典歌曲，歌單語種更跨足中文、客語與粵語，她全場傾心傾力高歌，投入情感數度落淚，唱完後更直接腿軟，形容宛如體驗高空彈跳，「想起當年澳門塔的高空彈跳，頂端的鼓噪喧鬧、躍下的風聲、彷彿暫停的時間、一個人腿軟降落的安靜。」

▲▼林曉培出道25週年演唱會。（圖／客家電視台提供）

▲林曉培日前舉辦出道25週年演唱會。（圖／客家電視台提供）

林曉培開場以黑色皮大衣搭配黑色洋裝又帥又美，搖滾演唱〈黑天鵝〉，瞬間炒熱全場氣氛，唱到〈交易〉、〈願我〉時，看到台下鐵粉的面孔，想到過去種種回憶，讓她激動落淚，她感性表示：「雖然全心全力想把每一首歌曲呈現唱好，但情感和情緒卻負荷不住。太多熟悉支持自己的面孔出現⋯是那些感恩不完的每個人，就算總彩排過也還是難消化。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會上，除了播放那那大師、田中千繪、李士先老師、高慧君、黃韻玲和江美琪等星友祝賀的VCR，鐵粉們也將過去與林曉培合照串成VCR，讓她又驚又喜，「每一位都是獨一無二的緣分。我明確的理解，我的歌迷是如何疼愛我，是『曉本鯨營』每一頭鯨魚（粉絲暱稱）支撐著無論發生什麼狀態的我。」

▲▼林曉培出道25週年演唱會。（圖／客家電視台提供）

▲林曉培數度落淚。（圖／客家電視台提供）

嘉賓則邀來與林曉培同期出道的徐哲緯站台，兩人搖滾合唱〈尋〉，林曉培說：「很榮幸請到哲緯老師合唱〈尋〉，用樂團方式演出也是挑戰！在老師的協力下改了編曲與音調，有了全新的呈現，緊張外就是純粹的感動。」最後在全場合唱安可曲〈心動〉下，演唱會順利落幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

推薦閱讀

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林曉培

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦
  2. 阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用
  3. 三上悠亞「下衣失蹤」現身台北街頭　側身撩衣露屁股微笑線辣暈！
  4. 曹佑寧「抵到胃」尹馨認證：體力真的超好！　莊凱勛暴打險讓影后失明
  5. 王雷帶八點檔女星直播　江泳錡鄭仲茵入選　進軍星馬百億市場
  6. 74歲「國寶玉女」翁倩玉爆數度昏倒送醫！　近況曝光
  7. YTR林進宣布晉升有殼族！　「開箱新家」網刷一排恭喜
  8. 林曉培唱到腿軟崩潰大哭！　激動：彩排過還是難消化
  9. 「福岡第一泡泡姬」藤子未央宣布退出AV界！　公司證實：身體撐不住
  10. 回憶殺！愛紗隔17年重唱〈結果咧〉　鬆口大嘴巴合體：未來的事很難說

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366