YTR林進宣布晉升有殼族！　「開箱新家」網刷一排恭喜

記者王靖淳／綜合報導

網紅林進以拍攝無厘頭的搞笑拍片走紅，平時除了會透過社群記錄日常之外，同時也不吝嗇與粉絲互動。今（22）日他開心發文宣布買房，正式晉升成有殼族，同時也曬出與新家的合照。貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，並紛紛留言表達恭喜。

▲林進開心宣布晉升成為有殼族。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）

透過林進分享的照片可見到，他身穿一件灰色上衣，搭配淺藍色牛仔褲和運動鞋，整體造型簡約又休閒。他將牛仔褲的褲管稍微捲起，增添一點俏皮感。林進戴著一副黑框眼鏡，並將雙手高舉過頭，整個動作顯得輕鬆愉快，展現輕鬆自在的氛圍。照片背景是他的新家，整體看起來寬敞明亮，透過落地窗還能看到外面的陽光，不過地似乎還未鋪設，給人一種即將完工的感覺。

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▲林進與新家合照。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）

為此，貼文及照片在曝光後不久，立即吸引大批網友寫下恭喜以及祝福的留言，就連網紅二伯、展榮、琳妲、酷炫、也都表示「超棒的」、「恭喜」、「我要去」，紛紛對於好友買新房感到開心及期待。此外，林進也在留言區透露，他有拍YT影片，到時候再慢慢跟大家分享新家。

▲許多網紅紛紛留言恭喜林進買新房。（圖／翻攝自Instagram／lingin1209）