廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

記者劉宛欣／綜合報導
女星廖家儀嫁給香港太古集團總裁陳世傑後定居香港，經常透過社群分享生活點滴，她近日因腰椎問題接受了手術，並於臉書分享了她這段期間的辛苦經歷。她透露，過去兩個月來，因為椎間盤突出導致的大腿劇痛讓她飽受折磨，甚至痛到頭頂，令她無法正常生活，最終在進行MRI檢查後，確診為第四節與第五節椎間盤嚴重突出，壓迫到左腿神經，被建議立即開刀治療。
▲廖家儀近年定居香港，但不時會回台灣探視親友。（圖／翻攝自廖家儀臉書）
廖家儀22日在臉書透露自己大腿疼痛持續了2個月，甚至連頭頂都受到影響，本想著透過復健舒緩，但效果有限，直到在香港照了MRI（核磁共振），才發現是椎間盤嚴重突出，壓迫到左腿神經，醫師建議她開刀，她於是在香港打了止痛之後搭機回台接受手術，目前已經開完刀，第二天就能正常下床，讓她感激表示「謝謝名醫！真是厲害，大腿目前已經不痛」。
▲廖家儀開刀，曬出病床照。（圖／翻攝自廖家儀臉書）
廖家儀這次動刀以後有感而發，直言「腰椎痛不是病，壓迫到了痛起來真的要人命，趁年輕真的要趕快好好治療」，這次經驗讓她感受到身體健康的重要性，這次手術前她幾度因為血紅素太低無法開刀，為此接受了輸血，輸血了兩輪才終於達標，順利接受手術，之後也必須繼續補充鐵劑，把不夠的血補回來，她最後不忘一一感謝家人、醫師，以及捐血的人們。
以下為廖家儀臉書全文：
好痛⋯⋯整個大腿麻疼了二個月
沒想到到最後這麼多地方都痛
上星期陪著小孩回香港訓練的時候
有一天突然劇痛到連頭頂都痛
本來不斷地復健⋯⋯好一天、痛四天
在香港緊急照完了MRI之後
發現是第四節第五節椎間盤嚴重突出
而且壓迫左腿神經⋯⋯難怪我這麼痛
港台二邊醫師看完片子都建議開刀
馬上打止痛劑才上飛機（不打真的飛不了坐立難安）
撐回台灣即刻排手術房
在陪完小孩打完壁球比賽後
馬上辦理住院手續
謝謝大家的關心
我開完刀了。
第二天馬上可以下床
謝謝名醫！真是厲害
大腿目前已經不痛
可能止痛劑點滴還繼續打著
我的腰椎也沒有那麼疼痛
在這邊主要是跟大家分享
腰椎痛，不是病
壓迫到了痛起來真的要人命
趁年輕真的要趕快好好治療
當我的腿部神經沒有再被壓迫真的好舒服
這次手術的過程中
我也深深地領悟到
健康的身體，真的很重要
幾度因為我的血紅素太低（7）無法開刀
醫院也很仔細的要求我先做輸血
前後輸血了兩輪⋯⋯終於達標
才可以開始進行手術
規定會乖乖地聽醫生的話
回家開始好好吃鐵劑
把不夠的血補回來
謝謝所有在身邊幫忙照顧小孩的朋友
謝謝這一次在旁邊陪伴我的姊妹
感謝爸爸神隊長在家裡照顧小孩
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