廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

女星廖家儀嫁給香港太古集團總裁陳世傑後定居香港，經常透過社群分享生活點滴，她近日因腰椎問題接受了手術，並於臉書分享了她這段期間的辛苦經歷。她透露，過去兩個月來，因為椎間盤突出導致的大腿劇痛讓她飽受折磨，甚至痛到頭頂，令她無法正常生活，最終在進行MRI檢查後，確診為第四節與第五節椎間盤嚴重突出，壓迫到左腿神經，被建議立即開刀治療。

▲廖家儀近年定居香港，但不時會回台灣探視親友。（圖／翻攝自廖家儀臉書）

廖家儀22日在臉書透露自己大腿疼痛持續了2個月，甚至連頭頂都受到影響，本想著透過復健舒緩，但效果有限，直到在香港照了MRI（核磁共振），才發現是椎間盤嚴重突出，壓迫到左腿神經，醫師建議她開刀，她於是在香港打了止痛之後搭機回台接受手術，目前已經開完刀，第二天就能正常下床，讓她感激表示「謝謝名醫！真是厲害，大腿目前已經不痛」。

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▲廖家儀開刀，曬出病床照。（圖／翻攝自廖家儀臉書）

廖家儀這次動刀以後有感而發，直言「腰椎痛不是病，壓迫到了痛起來真的要人命，趁年輕真的要趕快好好治療」，這次經驗讓她感受到身體健康的重要性，這次手術前她幾度因為血紅素太低無法開刀，為此接受了輸血，輸血了兩輪才終於達標，順利接受手術，之後也必須繼續補充鐵劑，把不夠的血補回來，她最後不忘一一感謝家人、醫師，以及捐血的人們。

以下為廖家儀臉書全文：

好痛⋯⋯整個大腿麻疼了二個月

沒想到到最後這麼多地方都痛

上星期陪著小孩回香港訓練的時候

有一天突然劇痛到連頭頂都痛

本來不斷地復健⋯⋯好一天、痛四天

在香港緊急照完了MRI之後

發現是第四節第五節椎間盤嚴重突出

而且壓迫左腿神經⋯⋯難怪我這麼痛

港台二邊醫師看完片子都建議開刀



馬上打止痛劑才上飛機（不打真的飛不了坐立難安）

撐回台灣即刻排手術房

在陪完小孩打完壁球比賽後

馬上辦理住院手續

謝謝大家的關心

我開完刀了。

第二天馬上可以下床

謝謝名醫！真是厲害

大腿目前已經不痛

可能止痛劑點滴還繼續打著

我的腰椎也沒有那麼疼痛

在這邊主要是跟大家分享

腰椎痛，不是病

壓迫到了痛起來真的要人命

趁年輕真的要趕快好好治療

當我的腿部神經沒有再被壓迫真的好舒服

這次手術的過程中

我也深深地領悟到

健康的身體，真的很重要

幾度因為我的血紅素太低（7）無法開刀

醫院也很仔細的要求我先做輸血

前後輸血了兩輪⋯⋯終於達標

才可以開始進行手術

規定會乖乖地聽醫生的話

回家開始好好吃鐵劑

把不夠的血補回來

謝謝所有在身邊幫忙照顧小孩的朋友

謝謝這一次在旁邊陪伴我的姊妹

感謝爸爸神隊長在家裡照顧小孩