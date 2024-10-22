BL台劇《彈一場完美戀愛》結局　加碼「售後實境秀」2CP赴泰放閃

記者黃庠棻／台北報導

由涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama 主演的音樂BL台劇《彈一場完美戀愛》，歷經近3個月的播出，本周迎接精彩暖心大結局，讓死忠粉絲們相當不捨，演員們也十分難以忘懷第1集至今來自世界各地「小完美」粉絲們的熱情回饋。

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

最終集正式上線播出後，導演練建宏與涂善存、張豐豪、劉泯廷、Amanda劉紀範，以及遠端連線的Jame、李英宏、李佳歡、金泰佑，全劇所有演員齊聚開直播與粉絲們線上互動，重溫12集以來的點點滴滴，還搶先透露11月2日即將登場的台北見面會細節。

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在映後直播中，涂善存親吐很捨不得結束，直呼「希望大家在12集結束的時候，有感覺到我們整部戲想要給大家的愛。」張豐豪很感謝大家一路走來的支持，希望珍惜相聚的機會，坦言「很謝謝大家珍惜每一集的播出、每一次的直播、每一場活動。12集大家都圓滿了，也希望這個圓滿可以讓大家在生活裡找到一點希望。」

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

劉泯廷分享當初拍完戲，一心想著什麼時候播出，想不到很快就來到完結篇，跟粉絲們一樣有著捨不得打開最後一集的心情，多看幾次都會發現不一樣的感受「每個人都有些創傷，我們要勇敢去面對，找到愛自己的方式才能夠愛別人。這部戲就是要告訴大家，你要有自信去解決很多現有的困難。」

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

直播途中，Amanda假扮外送員突襲登場，嚇壞在場的演員們，掀起一波高潮。Amanda回憶剛好自己的殺青戲正是最後一集的場次，回憶瞬間湧現感動不已。Jame也特地從泰國遠端連線，表達對大家的想念，預告很快會為了見面會回到台灣，並指名到時候要劉泯廷來接機。

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

談到如果能延伸第13集，演員們與導演腦洞大開，Jame大方邀請全員到泰國開一場演唱會。為了讓飾演意外過世的哥哥金泰佑有戲份，演員們突發奇想讓他飾演另一位失散的雙胞胎哥哥，讓所有成員在泰國團聚，引起全場哄堂大笑。最終劉泯廷與Jame也不忘隔著視窗送上愛心合體，讓粉絲開心不已，紛紛敲碗希望第2季能到來。

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

飾演亭菲學姊的李佳歡與飾演酒吧老闆阿良的李英宏，也一同上線共襄盛舉，兩人坦承還捨不得看完結篇，想找個時間靜下來好好欣賞。李佳歡對第一次演出的機會感激不已，坦言「大家一起把所有東西慢慢建立起來的感覺，是充滿很多愛與感動的。」

李英宏則回顧去年此時正在拍攝期間，感嘆很快地現在就來到完結篇，直呼「很開心這一次有機會演出阿良這個角色，我最近有時候去一些活動都會有人叫我阿良。我覺得蠻親切的。」在劇中，李英宏與李佳歡有許多逗趣互動，李英宏則當眾告白，表示自己很喜歡李佳歡非常自然的表演，開玩笑急忙解釋要跟導演確認戲中設定「因為我們是一個couple對吧！是嗎？」引起線上粉絲開始腦補。

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

Amanda大讚李英宏在片場非常進入角色，在酒吧戶外演唱會這場戲時，不論鏡頭有沒有在拍攝，飾演場地老闆的李英宏親自化身演唱會工作人員管秩序，超賣力且嚴格地為現場臨演們整隊進場，讓整條隊伍「排超直」，惹得全場幕前幕後哭笑不得。

最終由飾演哥哥Matt的金泰佑壓軸上線，在前一集與涂善存虐心的生死離別演出，讓許多粉絲感動落淚。金泰佑則分享為了一圓小海在劇中無法與Neil和Matt同框的缺憾，特別當起音樂製作人，帶涂善存和張豐豪製作了翻唱經典老歌〈Tears in Heaven〉的番外篇MV，動人的合體合唱再度惹哭粉絲。

▲《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（圖／GagaOOLala提供）

金泰佑大讚涂善存與張豐豪在錄音室專業又快速的好表現，同時也很敬佩張豐豪擔當導演獻上的執導小作品。金泰佑也分享自己的感受很深、很投入，整趟旅程沒有一點不愉快，只有完全的感激。「因為這是第一次演戲，對這個經驗非常感謝。很開心世界各地的紛絲都有感受到那份感情。」

最後演員們也搶先預告，在台北見面會上都將帶來歌舞表演，以及會有神祕嘉賓登場。張豐豪透露與涂善存為此不斷努力排練，不擅長跳舞的涂善存更沒日沒夜地苦練，甚至躲在停車場自拍練習，只為了要給粉絲一場精彩的同樂會，期待很快能與大家見面。

▲《彈一場完美戀愛》將推出實境秀。（圖／GagaOOLala提供）

影集正式完結的同時，官方加碼宣布全新番外篇實境節目《完美CP戀愛NOW》，將在GagaOOLala影音平台獨家首播，陸續推出「N海CP」與「瑞卡CP」分組出遊約會的Vlog特輯，不只遊歷台灣夜市與老街，還大舉赴泰國拍攝，將精彩的火花延伸到戲外，只為了放送給粉絲滿滿的福利，主辦單位更透露將有獨家出遊花絮只在見面會曝光。