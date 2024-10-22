ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

魏蔓新戲挑戰血癌病友「骨髓配對成功」　跟原型人物見面嚇一跳！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《血 ‧ 拾人生》將於12月23日上檔，劇情講述一群罹患血癌的病友，歷經骨髓配對，而且移植成功，重拾繽紛人生後重聚一起，每個人背後不為人知的親情、友情與愛情之間，悲喜交加的真實故事。

▲《血 ‧ 拾人生》黃薇渟、魏蔓。（圖／大愛電視提供）

▲《血 ‧ 拾人生》由黃薇渟、魏蔓主演。（圖／大愛電視提供）

魏蔓在劇中飾演病友「李亞倪」，原本嚴肅個性要詮釋「自然嗨」，黃薇渟飾演病友「林虹汝」，活潑外向要變得「內斂」，兩人20日一起出席「慈濟骨髓幹細胞中心31周年慶關懷小組講師認證課程」，跟大家分享拍攝《血 ‧ 拾人生》的心路歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《血 ‧ 拾人生》黃薇渟、魏蔓。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓在《血 ‧ 拾人生》飾演病友「李亞倪」。（圖／大愛電視提供）

魏蔓跟黃薇渟第一次見到「亞倪」跟「虹汝」，是兩位角色原型人物去診間回診時，魏蔓說到診間的經驗都是很嚴肅，沒想到病友們在診間裡的氣氛好像在開同樂會，大家邊回診邊聊天，邊約等一下要吃什麼，魏蔓不懂為什麼有人可以這麼樂觀，不停地追問亞倪後，才發現她人如其名就像「亞」洲水「倪」，每次見到都超級有活力，就像裝了五顆勁量電池，而且說什麼話都很正能量。

亞倪經營飲料店要自己騎摩托車去挑水果，魏蔓沒有騎過摩托車，她說「太棒了，藉由演戲又可以學了一項技能」很快就考到機車駕照，一直都有持續練，現在騎得很好。

▲《血 ‧ 拾人生》黃薇渟、魏蔓。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓跟原型人物李亞倪相見。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，魏蔓也去了水果攤田野調查，發現要跟老闆娘講臺語，不過她光是講一句「抺輪轉」就已經講得「二二六六」，只能在拍戲時「現場現學現練」。除了語言的挑戰，魏蔓還要「戴很多肚子」，因為要演出「亞倪」歷經試管嬰兒的療程。

黃薇渟回想第一次在診間看到「亞倪」跟「虹汝」，是以偶像式的眼光在看她們，覺得「這兩個人在發光，好偉大哦！這兩個人好棒哦！」不過她說虹汝本人都不太講話「很官方」。黃薇渟有一段時間對生活無感，得知虹汝要去做病房關懷，也跟著去，結束後繼續拉著對方聊天，兩個人才開始變熟。

▲《血 ‧ 拾人生》黃薇渟、魏蔓。（圖／大愛電視提供）

▲黃薇渟在《血 ‧ 拾人生》飾演病友「林虹汝」。（圖／大愛電視提供）

黃薇渟在劇中要騎自行車環島，她曾經有過騎到屁股痛到不行的經驗，心中還有陰影，沒想到拍攝當天腎上腺素爆發，一邊飆車一邊大喊「我看我能騎多快，我就是《血 ‧ 拾人生》本人」，一路上的好天氣加上很多志工出席，黃薇渟騎到終點後，還真的以為自己已經環完島了。

▲《血 ‧ 拾人生》黃薇渟、魏蔓。（圖／大愛電視提供）

▲黃薇渟與原型人物林虹汝見面。（圖／大愛電視提供）

《血 ‧ 拾人生》籌備近3年的時間，導演黃常祚是角色原型人物「虹汝」同系、同社團，對她影響很深的大學學長，也一起歷經過虹汝大學時期罹癌的過程，籌備期間黃常祚看劇本發現了虹汝的名字，不但很有緣份地接拍，在開拍時也加入了驗血建檔的行列。

黃薇渟說整齣戲她記得最深刻的台詞就是「骨髓配對成功的機率是十萬分之一」，如果能成為那個「一」她會很開心，她也老實說自己還沒去驗血建檔是有原因的，因為她想在《血 ‧ 拾人生》播出前「呼籲我的粉絲們跟我一起建檔」拉更多人一起來參與。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

宋芸樺「暫時放下一切」搬到美國住！曝當地生活：真的沒那麼容易

宋芸樺「暫時放下一切」搬到美國住！曝當地生活：真的沒那麼容易

梁修身現身華山「暖伺候金孫」！　梁赫群買玩具自己先試玩

梁修身現身華山「暖伺候金孫」！　梁赫群買玩具自己先試玩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魏蔓, 血 ‧ 拾人生, 黃薇渟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Jessi活動停擺「又被爆2017年同行者打人」！　爆料者刪文引爭議
  2. 許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣
  3. 鄭元暢昔同框3友人「今年金鐘全拿獎」！　影片被翻出朝聖：含金量最高
  4. 楊貴媚奪視后後最新動態曝光　大呼真的累壞了
  5. 婁峻碩交往8年「焦凡凡一直拒陪看《獵人》」！PO淚眼圖…吐無情細節
  6. 被五月天阿信感動！　知名製作人轉當歌手：他這麼忙都可以做
  7. 被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒
  8. 曾是童星、小說家　日版林襄是她...挺G級兇器＋螞蟻腰來台
  9. 山豬登金鐘！　逸祥淚謝「努力被看見」：天上的你也在開懷大笑吧
  10. RUN新聞突襲踢帕娛樂　FEniX挑戰做簡報卻打錯團員名字

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366