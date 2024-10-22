魏蔓新戲挑戰血癌病友「骨髓配對成功」　跟原型人物見面嚇一跳！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《血 ‧ 拾人生》將於12月23日上檔，劇情講述一群罹患血癌的病友，歷經骨髓配對，而且移植成功，重拾繽紛人生後重聚一起，每個人背後不為人知的親情、友情與愛情之間，悲喜交加的真實故事。

▲《血 ‧ 拾人生》由黃薇渟、魏蔓主演。（圖／大愛電視提供）



魏蔓在劇中飾演病友「李亞倪」，原本嚴肅個性要詮釋「自然嗨」，黃薇渟飾演病友「林虹汝」，活潑外向要變得「內斂」，兩人20日一起出席「慈濟骨髓幹細胞中心31周年慶關懷小組講師認證課程」，跟大家分享拍攝《血 ‧ 拾人生》的心路歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魏蔓在《血 ‧ 拾人生》飾演病友「李亞倪」。（圖／大愛電視提供）

魏蔓跟黃薇渟第一次見到「亞倪」跟「虹汝」，是兩位角色原型人物去診間回診時，魏蔓說到診間的經驗都是很嚴肅，沒想到病友們在診間裡的氣氛好像在開同樂會，大家邊回診邊聊天，邊約等一下要吃什麼，魏蔓不懂為什麼有人可以這麼樂觀，不停地追問亞倪後，才發現她人如其名就像「亞」洲水「倪」，每次見到都超級有活力，就像裝了五顆勁量電池，而且說什麼話都很正能量。

亞倪經營飲料店要自己騎摩托車去挑水果，魏蔓沒有騎過摩托車，她說「太棒了，藉由演戲又可以學了一項技能」很快就考到機車駕照，一直都有持續練，現在騎得很好。

▲魏蔓跟原型人物李亞倪相見。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，魏蔓也去了水果攤田野調查，發現要跟老闆娘講臺語，不過她光是講一句「抺輪轉」就已經講得「二二六六」，只能在拍戲時「現場現學現練」。除了語言的挑戰，魏蔓還要「戴很多肚子」，因為要演出「亞倪」歷經試管嬰兒的療程。

黃薇渟回想第一次在診間看到「亞倪」跟「虹汝」，是以偶像式的眼光在看她們，覺得「這兩個人在發光，好偉大哦！這兩個人好棒哦！」不過她說虹汝本人都不太講話「很官方」。黃薇渟有一段時間對生活無感，得知虹汝要去做病房關懷，也跟著去，結束後繼續拉著對方聊天，兩個人才開始變熟。

▲黃薇渟在《血 ‧ 拾人生》飾演病友「林虹汝」。（圖／大愛電視提供）

黃薇渟在劇中要騎自行車環島，她曾經有過騎到屁股痛到不行的經驗，心中還有陰影，沒想到拍攝當天腎上腺素爆發，一邊飆車一邊大喊「我看我能騎多快，我就是《血 ‧ 拾人生》本人」，一路上的好天氣加上很多志工出席，黃薇渟騎到終點後，還真的以為自己已經環完島了。

▲黃薇渟與原型人物林虹汝見面。（圖／大愛電視提供）

《血 ‧ 拾人生》籌備近3年的時間，導演黃常祚是角色原型人物「虹汝」同系、同社團，對她影響很深的大學學長，也一起歷經過虹汝大學時期罹癌的過程，籌備期間黃常祚看劇本發現了虹汝的名字，不但很有緣份地接拍，在開拍時也加入了驗血建檔的行列。

黃薇渟說整齣戲她記得最深刻的台詞就是「骨髓配對成功的機率是十萬分之一」，如果能成為那個「一」她會很開心，她也老實說自己還沒去驗血建檔是有原因的，因為她想在《血 ‧ 拾人生》播出前「呼籲我的粉絲們跟我一起建檔」拉更多人一起來參與。