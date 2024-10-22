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惠利分身帳號風波後首度亮相 　亮片禮服寫下「明年努力」疑側面回覆

文／妞新聞

還記得今年3月震撼韓國演藝圈的「三角修羅場」嗎？韓劇女神韓韶禧（韓素希）與百想藝術大獎影帝柳俊烈被爆熱戀，女團Girl's Day出道的男方前女友「惠利」在個人IG上傳的一句發文，被認為影射韓韶禧「換乘戀愛當小三」也讓她也捲入戰局，從戀愛新聞演變成「前後任女友隔空互槓」的驚人局面。

三角戀疑雲分手收場

時隔半年被挖出「案外案」？

2女神為1男開戰，大傷彼此的形象，在風波越演越烈之際，韓韶禧與柳俊烈在認愛短短2周就宣告分手，也向大眾發表道歉文平息風波，沒想到事隔半年多又爆發新爭議啦！

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▲IG帳號「cats」被疑似是韓韶禧的分身小號。（圖／naver，下同）

近日韓國討論區一篇熱門貼文掀起討論，有網友發現一名常常在惠利IG貼文處留下負評的帳號「cats」，疑似是韓韶禧的分身小號！該帳號的大頭貼不只與韓韶禧曾上傳過的土星照一模一樣，還被發現除了也追蹤韓韶禧本人之外，韓韶禧的圈外好友、造型師，甚至演藝圈閨蜜「全鍾瑞」都有追蹤這個私人IG帳號，讓網友們推測「是韓韶禧本人的機率非常大。」

雖然所屬公司2度發聲明否認，並表示將對造謠者採取法律行動，網友們依舊不買單，更抓包帳號綁定的手機號碼、文章、追蹤數已經悄悄變更減少，紛紛大呼「案情不單純」，不過在網路上鬧得沸沸揚揚之時，話題中心之一惠利始終沒有發表任何立場，她彷彿沒受到輿論影響，在近期如期出席在首爾舉辦的ELLE STYLE  AWARDS活動。

分身帳號風波後首度亮相

惠利「亮片禮服＋燦笑比心」

▲惠利出席ELLE STYLE AWARDS活動。（圖／naver，下同）

可以看到惠利頂著一頭波浪捲髮，穿著滿滿亮片的長禮服驚艷亮相，整個人搭配「燦笑」閃閃發光，面對滿滿的到場媒體依舊全場笑臉、不忘可愛比心，看起來氣色、狀態超好，她事後在自己的IG更新現場美照，配文表示：「年末的感覺嗖嗖～來了！1年以來努力的生活了！明年也要持續努力才對～」部分網友解讀是在對小帳事件的側面回覆或暗示。

【延伸閱讀】

D社曬韓素希＆柳俊烈認愛後「12張夏威夷冷戰照」！爆與惠利分手時間網傻：腦補洗白

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