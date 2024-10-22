金賽綸酒駕2年「復出電影拍攝」！　韓網沒反對：更過分的都回歸了

記者張筱涵／綜合報導

韓星金賽綸2022年5月曾因酒駕被判罰韓幣2000萬元（約台幣50萬元）並暫停演藝活動，但這2年來頻傳復出，更曾上傳在咖啡廳工作的照片，結果被打臉「沒有在這打工」，形象一落千丈。而她近日傳出已復出拍攝新電影，現場側拍照曝光後，引起外界關注。

▲金賽綸復出電影拍攝。（圖／翻攝自韓國日報）



根據《韓國日報》報導，金賽綸於近日在首爾鐘路區的塔谷公園進行拍攝，這次參與導演申在浩執導的低成本音樂電影。照片中，金賽綸穿著白色連衣裙，展現輕鬆的神情，與現場新人演員合作。製作方回應：「雖然金賽綸的確有演，但難以告知具體事項。」

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照片和相關消息被轉發到論壇theqoo後，大部分網友認為「做過更過分的事情的人都回歸了，她也可以」、「一堆酒駕仔都回歸了，沒有她不行的道理」、「她就邊被罵邊工作就行了，反正其他演員也都是這樣活動的」、「低成本電影的話沒什麼關係吧」、「更過分的人都回歸了，要說她怎樣也不太合理」。

事實上，金賽綸於2022年因酒駕在首爾江南區發生車禍，撞上行道樹及變壓器，最終被判罰款2000萬韓元。當時她的血液酒精濃度達0.2%，超過了駕照吊銷標準。酒駕事件後，金賽綸一度中止所有演藝活動，雖然曾短暫參與《獵犬》，但大多數片段被剪除。今年4月宣布將透過舞台劇《Dong Chi Mi》復出，但因輿論壓力最終退出。

▲金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



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