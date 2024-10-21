Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

記者孟育民／台北報導

百萬網紅Joeman和電視台合作推出號稱「台版《通靈之戰》」的靈能競賽節目《靈能的挑戰》，播出至今話題度滿滿。其中一位參賽者沈采霏被眼尖網友起底，她曾是SWAG直播主，在影片中大膽扮女僕、女警等角色，付費解鎖後甚至還有險些露點的性感養眼影片，掀起外界熱議！

▲沈采霏在節目中以專業靈能者形象參與錄製《靈能的挑戰》。（圖／翻攝自沈采霏IG）

沈采霏擁有H罩杯傲人身材，在社群時常放送性感照，家族具有命理書生世家，有「最兇靈學女神」的稱號，更曾錄製過黑男頻道，近日錄製《靈能的挑戰》人氣翻漲。沒想到在Dcard上被起底，她本身就是擁有55萬訂閱YouTube頻道《想入霏霏》的網紅，也曾是知名直播平台SWAG直播主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈采霏身材超好。（圖／翻攝自YouTube／想入霏霏）

沈采霏在YouTube頻道中大膽敢露，曾以胸前兩塊布遮住兩點的大膽穿著，前往果菜市場採買，將胸前的H罩杯渾圓南半球大方外露，也有只穿比基尼大膽更衣的影片，相當吸引目光，對比在節目中專業的姿態，判若兩人。

▲沈采霏有「最兇靈學女神」的稱號。（圖／翻攝自沈采霏IG）



至於《靈能的挑戰》如何邀來靈能者，是否有什麼作為基準，電視台東森則回應，「製作單位評選靈學老師，皆以目前爲職業命理師為主，經由面試和蒐集資料篩選出參賽老師。」