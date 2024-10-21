六月、李易結婚13年二度蜜月！　「甜曬牽手依偎照」放閃

記者王靖淳／綜合報導

藝人六月（蔡君茹）和李易結婚即將邁入13年，日前傳出婚變分居的消息，事後一同現身活動闢謠，最近夫妻倆更透過社群發文分享，出發第二次蜜月，同時也曬出十指緊扣以及靠在肩膀上的甜蜜合照，貼文曝光後，再度引發外界關注及討論。

▲六月、李易透過限動曬照放閃。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

透過六月在IG限動分享的照片可見到，她與老公的手緊緊握在一起，照片充滿甜蜜氛圍，背景是在車內，並在照片下方特別標註了拍攝的時間為「2024年10月21日」，地點則是「Bali❤️」，透露出夫妻倆正在前往峇里島的途中，享受著二次蜜月的幸福時光。

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▲六月和李易出發度蜜月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

此外，六月事後也透過Threads發文曬出兩人的渡假合照。照片中，六月戴著一頂草帽，身穿黑色無袖上衣，微笑對鏡頭比出「V」字手勢，展現輕鬆愜意的氣氛，開心寫下「渡假模式開啟」，並附上幾個表情符號。李易則戴著太陽眼鏡，身穿白色背心，兩人坐在沙發椅上，與老婆甜蜜依偎在一起。

▲六月發文曬恩愛。（圖／翻攝自Threads／june_tsai1976）