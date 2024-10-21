驚喜！洪佩瑜「揪她合唱〈Small girl〉」　全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人洪佩瑜日前在台北Legacy開唱，兩場都爆滿，洪佩瑜坦言：「還是覺得緊張，這是非常好的事情，讓整個身體活過來。很開心見到你們！今天會演唱許多歌手的歌曲，他們的歌在我生命裡有很重要的位置，從發行專輯到現在，除了自己歌曲，也從別人歌曲得到很多力量，也把力量分享給你們。」

▲▼洪佩瑜找陳嫺靜擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

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第二場演出的驚喜嘉賓是新生代音樂才女陳嫺靜，兩人合唱了南韓歌手李泳知與D.O.的超夯歌曲〈Small Girl〉，陳嫺靜的創作演唱片尾曲〈bowling〉，以及怪奇比莉的神曲〈BIRDS OF A FEATHER〉，兩人的演出和互動讓台下的觀眾尖叫和笑聲連連。

洪佩瑜的演唱會特別打造了主舞台象徵「私密的夢房間」，小舞台則是「離島的夢房子」，帶給歌迷一整場私房歌單。兩天的演出涵蓋了五種語言的歌曲，包括中文、台語、英文、排灣古調和日語，還挑戰了西洋天后愛黛兒和怪奇比莉的歌曲，並演唱了華語樂壇跨世代創作才女雷光夏、黃小楨、盧凱彤的經典歌曲。

▲洪佩瑜日前開唱。（圖／何樂音樂提供）

洪佩瑜的演唱會造型也相當吸睛，首場的造型頭飾是全手工訂製的雪花編織圖案，第二晚則以全身個性牛仔褲裝出場，褲子更是特殊環保材質手作。面對粉絲敲碗第二張專輯，洪佩瑜也首唱了新歌〈在太平洋中央漂流〉，安撫了歌迷久等新專輯的心，她表示，新專輯正在太平洋中央漂流，但總有一天會到達目的地，也透露正在努力製作下一個作品。