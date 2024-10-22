專訪／于子育出道44年「首演酒店媽媽桑」　合作許富凱私約夜遊！

記者黃庠棻／台北報導

「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」將於今年11月降臨PLAYground空總劇場。本劇演出及製作陣容堅強，除了金曲歌王許富凱本人參與演出外，更邀請到金鐘獎迷你劇集最佳女配角于子育擔任女主角「櫻子媽媽」，搭配劇場界百變演員凱爾，簡直就是一份「極上演員特盛」的豪華饗宴。

▲舞台劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》即將在11月登場。（圖／瘋戲樂工作室提供）

主演于子育與音樂指導王希文一同接受《ETtoday星光雲》專訪，談到想要將許富凱專輯《五木大学》轉變成為舞台劇的契機，王希文表示在創作專輯時，就覺得整個故事可以變成音樂劇，每一首歌都很有畫面，所以一直以來都有這個想法，加上剛好編劇是作詞人，就有了這個成果。

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▲于子育、總監王希文接受專訪。（圖／記者周宸亘攝）

王希文表示《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》的呈現方式有點像點唱機的舞台劇，台灣比較少這類的表演題材，所以大概從2024年年初就開始著手規劃，而「五木」這個詞代表著台北市林森北路的條通文化，王希文跟于子育都坦言還沒去過日式酒店，之後在練習的過程會抽空去體驗一下。

▲于子育、總監王希文接受專訪。（圖／記者周宸亘攝）



而王希文坦言一開始在尋找「櫻子媽媽」這個角色時，希望給人「出其不意」的感覺，當時列了許多台灣國民媽媽的女演員，後來決定找會演又會唱的于子育來演出；于子育回憶起收到櫻子媽媽的演出通知，坦言相當開心，因為沒有表演過這個類型的舞台，直呼「沒看到完整劇本就立刻答應」。

▲王希文選擇于子育來飾演「櫻子媽媽」。（圖／瘋戲樂工作室提供）

于子育這次在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》要飾演日式酒店媽媽桑，為角色做足了功課，坦言當時的媽媽桑要會很多東西，學花藝、畫畫、茶道，自己必須把這些才藝都內化，在家會刻意拿起杯子練習，平時也會多多注意自己的體態，要表現出女性化的一面。

▲于子育在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》要飾演日式酒店媽媽桑。（圖／記者周宸亘攝）

談到飾演櫻子媽媽的困難，于子育坦言這次的造型比較優雅，基本上都很困難，雖然是歌手出身，但已經很久沒有唱歌，加上音樂劇中有很多台詞，她一肩扛起主演，基本上演出沒有休息也沒有下場時間，但因為這一次的表演形式跟觀眾有一點互動，最擔心的還是「不知道觀眾會怎麼回應」，目前做好心理準備是「把觀眾當臨演互動」。

▲于子育在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》要飾演日式酒店媽媽桑。（圖／記者周宸亘攝）

而《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》舞台劇圍繞在櫻子媽媽的人生，故事有笑有淚，她表示目前在排練過程中還沒有落淚過，反而是笑場的次數比較多，她直呼「其他兩位男主角都多才多藝」，舉例來說凱爾會有即興的演出，許富凱也會在她排練時在旁邊唱歌，讓她時常會忍不住笑出來。

▲于子育在排練時常會被兩個男主角逗笑。（圖／瘋戲樂工作室提供）

不僅如此，于子育表示雖然故事有笑有淚，但會希望自己飾演的櫻子媽媽是堅強的，不能真的哭出來，她認為角色經歷了許多事情，已經習慣武裝自己且個性堅強，所以會盡量忍住眼淚，如果不小心在台上掉眼淚，則會即興說道「這不是眼淚、是珍珠」。

▲于子育在情感戲時，會盡量忍住淚。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《五木大学》專輯的演唱者許富凱也在同名舞台劇中擔任主演，于子育被問到兩人合作的過程，透露對方「是一位溫暖又貼心的孩子」，對身邊所有人都很貼心，自己則會請教對方台語發音，兩人甚至約好要抽空一起開車夜遊。

▲于子育跟許富凱因戲結緣。（圖／瘋戲樂工作室提供）

最後，音樂指導王希文講到《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》，坦言做戲對劇團、編劇想要表達的東西，對觀眾來說是娛樂跟感動，雖然故事講的是酒店媽媽桑的故事，不過不管是在職場、感情上，都是大家生活的縮影，可以引起共鳴，希望觀眾用條通的故事來療癒自己的人生；于子育則說道「希望透過這部戲，讓大家了解神秘的條通文化」。

▲王希文跟于子育希望能透過《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》讓觀眾了解條通文化。（圖／瘋戲樂工作室提供）