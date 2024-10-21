一場戲用掉13萬公升假血！電影《懼裂》導演曝超瘋內幕

記者許逸群／綜合報導

年度驚悚恐懼最極限電影《懼裂》佳評如潮，全球累計票房已飆破10億台幣，更獲影評人讚嘆：「近年來最精彩的肉體恐懼電影！」不論是黛咪摩爾飾演的過氣女星「伊莉莎白」過著極度容貌焦慮的悲慘人生，或是瑪格麗特庫利飾演的分裂者「蘇」為了追求青春永駐而不惜一切代價。

▲黛咪摩爾（右）與瑪格麗特庫利出席奧斯卡電影博物館晚宴。（圖／取自academymuseum官方IG）



導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）日前受訪時透露，光為了電影當中的一個場景，竟使用了多達36,000加侖（超過13萬公升）的假血漿進行實拍，她表示：「為了要呈現血肉四濺的真實感，我放棄電腦合成影像（CGI）拍攝，選擇以大量假血液來讓觀眾面對既衝擊又寫實的暴力與震撼！」

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▲▼電影《懼裂》劇照。（圖／CATCHPLAY提供）

《懼裂》是柯洛里法吉特繼《浴血狂花》後相隔7年推出的新作，由於描繪社會對女性審美與批判備受熱議。身為編導的她，曾以「40多歲的女性導演且在電影業工作」被放大檢視，曾經歷過一段與自己「直接、殘酷、暴力」對抗的時期，因此激發她更想以別人無法做到的方式來創作電影。

電影《懼裂》描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白（黛咪摩爾飾），無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己（瑪格麗特庫利 飾），當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存。