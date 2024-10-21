影集《零日攻擊》日星再加一！ 水川麻美首度來台演出

記者許逸群／台北報導

台海戰爭為題材的影集《零日攻擊》近日在高雄拍攝，繼先前公告日星高橋一生參演其中外，今（21日）再度盛大公布日本女演員水川麻美加入該劇，這也是水川麻美首度來台演出。她參演其中的《兩岸密屍》篇，飾演一名遊走在密探和警方間的神秘女子，千面女郎的姿態勢必會讓許多影迷再次驚豔。

▲水川麻美首度來台演出。（圖／零日文創提供提供）

水川麻美因《醫龍》、《東京女子圖鑑》及《重啟人生》等在台擁有高人氣，這次來台演出，她感到相當榮幸。她第一次到高雄，她觀察到高雄港附近矗立著眾多高樓大廈，與日本的橫濱很像，有種親切感，她也對高雄充滿期待，「前幾天與工作人員一起去吃了高雄很有名的酸菜白肉鍋，非常好吃。」

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水川麻美在劇中對戲最多的是台灣男星張洛偍，張洛偍飾演一名難過美人關的員警，因為有著陸配之子的身份，讓他在兩岸情勢緊張關係下，顯得更加左右為難，兩人碰出的火花也叫人格外期待。

▲張洛偍與水川麻美在劇中有許多對手戲。（圖／零日文創提供提供）

《零日攻擊》總製作人暨編劇統籌鄭心媚表示，自今年三月開拍至今，即將邁入最後一個半月，因為場景複雜，非常感謝高雄市協助多元的場地協拍。耗時三年籌備的台灣影集《零日攻擊》全劇十集將於11月拍攝完畢，預計最快明年第一季後製完成，希望第二季能與觀眾見面，播出平台正密集洽談中。

▲高雄市長陳其邁探班劇組拍攝過程。（圖／零日文創提供提供）

高雄市長陳其邁今以地主之姿前來探班，向監製林錦昌、總製作人鄭心媚、導演劉易、演員張洛偍送上六龜有名的原生山茶，也特別為愛貓的水川麻美，送上高雄捷運的蜜柑站長萌貓玩偶，希望水川麻美此行賓至如歸，也能帶回高雄風光。